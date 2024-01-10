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10/01/2024

彭博選全球最值得觀察50大企業名單！Google母公司、比亞迪上榜！邊3大行業佔多數？這間地產商成香港唯一代表！

#打工仔 #彭博 #企業 #Alphabet #Google #電動車 #比亞迪 #迪士尼 #Estee Lauder #地產 #Vivendi #聯發科技 #半導體 #晶片 #新鴻基地產 #新地 #雅居樂 #Pantry熱話 #A-Living
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Text: Louise Yuen

　　新年伊始，彭博（Bloomberg）日前率先公布全球最值得觀察的 50 大企業名單，科技巨企 Google 母公司 Alphabet 集團、國內電動車廠比亞迪、迪士尼、護膚美妝品牌 Estee Lauder 統統上榜，哪個地產商成香港唯一入選代表？

 

　　彭博資訊分析師團隊早前為 2,000 間金融、通訊業、食品等不同範疇大企業進行追蹤分析，就其領導力、資產出售或收購、新產品或服務的推出計畫等項目評分，從而整理出 2024 年「關注建議」（Focus Ideas）名單，排名不分先後。

 

　　上榜 50 強的企業當中，以非消費必需品產業、科技業及金融業佔大多數，各有 7 間企業上榜，包括科技巨企 Google 母公司 Alphabet 集團、國內電動車廠比亞迪、法國媒體巨擘 Vivendi，以及台灣代表、主打研發半導體晶片的聯發科技。而房地產業中，就有香港的代表 — 新鴻基地產，以及雅居樂旗下物業管理公司 A-Living 打入 50 強。

 

 

【非消費必需品產業】

●    Amazon

●    體育服飾品牌安踏體育（Anta Sports）

●    加拿大服裝品牌 Aritzia

●    英國跑車品牌 Aston Martin

●    國內電動車廠比亞迪

●    英國地產商 Persimmon

●    銀河娛樂集團

 

【金融業】

●    匯豐銀行（HSBC）

●    中國工商銀行（ICBC）

●    美國儲億銀行（Truist）

●    沙烏地阿拉伯 Al Rajhi 銀行

●    英國巴克萊銀行（Barclays）

●    荷蘭電子支付公司 Adyen

●    跨國保險集團安盛（Axa）

 

【科技業】

●    台灣半導體公司聯發科技

●    美國跨國電腦軟件公司 Adobe

●    日本半導體設備廠 Disco

●    德國軟件企業 SAP

●    商業諮詢及資訊科技顧問公司 Accenture

●    美國軟件公司 Intuit

●    線上遊戲平台 Roblox

 

【通訊業】

●    Google 母公司 Alphabet

●    英國電信（BT）

●    迪士尼（Disney）

●    美國召車平台 Lyft

●    法國媒體集團 Vivendi

●    美國線上約會服務公司 Match Group

 

【醫療服務業】

●    中國生物技術公司百濟神州（BeiGene）

●    丹麥製藥廠 Novo Nordisk

●    美國藥廠 Eli Lilly

●    美國醫療器械製造商商 Boston Scientific

●    美國連鎖醫院營運商 HCA

 

【能源產業】

●    美國液化天然氣最大供應商 Cheniere

●    中國最大的清潔能源分銷商之一 ENN Energy

●    美國石油及石化業巨擘 ExxonMobil

●    美國薄膜太陽能模組製造商 First Solar

 

【消費必需品產業】

●    全球最大的蒸餾酒出產商 Diageo

●    護膚美妝品牌 Estee Lauder

●    美國飲料及咖啡機品牌 Keurig Dr Pepper

 

【工業】

●    美國航空航天和國防公司 General Dynamics

●    北美最大卡車運輸公司 Knight-Swift

●    美國聯合太平洋鐵路（Union Pacific）

●    美國基礎設施建設公司 MasTec

●    美國最大醫療廢棄物處理公司 Stericycle

 

【原料產業】

●    世界上最大的商品交易商 Glencore

●    南非英帕拉白金公司（Impala Platinum）

●    沙特基礎工業公司（Sabic）

●    瑞士化工建材與黏著劑巨擘 Sika

 

【房地產業】

●    雅居樂旗下物業管理公司 A-Living

●    新鴻基地產（Sun Hung Kai）

 

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