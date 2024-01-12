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12/01/2024

綠置居麗玥苑｜綠置居懶人包！52折推新盤「麗玥苑」超近港鐵站，最平$154萬上車！一文睇晒5大FAQ：申請小心一個DQ位

#綠置居單位 #房委會 #綠置居 #Pantry熱話 #住屋 #綠置居2023 #長沙灣 #單位
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Text: Sammy Leung

　　綠置居最新消息有了！香港房屋委員會（房委會）資助房屋小組委員會昨日(11日)通過「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2023」（「綠置居2023」），並指會在2024年第一季接受申請，即睇今期新推出的綠置居單位位置、詳細銷售安排及常見6大FAQ！

 

　　房委會資助房屋小組委員會通過「綠置居2023」，今次的「綠置居2023」推售的單位分將會有以下3種：

  1. 新推出綠置居單位：位於長沙灣麗玥苑，共2,359個單位
  2. 未售出或因買賣協議撤銷而收回的綠置居單位：「綠置居2020／21」的鑽石山啟鑽苑單位、「綠置居2022」的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，約180個單位
  3. 租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位：新一批租置計劃回收單位，最終數目及詳細單位名單會於「綠置居2023」選樓前約3個月確定

 

　　今次「綠置居2023」的重點，相信大家都會放在長沙灣麗玥苑上，麗玥苑在荔枝角道、東京街交界，地理位置十分理想，因為距離長沙灣港鐵站、長沙灣蔬菜批發市場、深水埗公園相當近，只要行遠一點就會到西九龍中心，所以交通便利之餘，衣食住行都有齊！

 

圖片來源：Google Map

 

圖片來源：Google Map

 

 

 

 

　　今次「綠置居2023」麗玥苑單位實用面積介乎約26平方米至約60平方米，即約280平方呎至約646平方呎，並不會有面積較小的甲型單位，而在實用面積約60平方米的較大戍型單位一共會有77個，先看看單位面積分布：

 

 

 

　　「綠置居2023」麗玥苑一共有2,359個單位，分別是850個約26平方米至29.1平方米(約280平方呎至313平方呎)單位、 1084個約34.5平方米至39.5平方米(約371平方呎至425平方呎)單位、348個約42.0平方米至57.0平方米(約452平方呎至614平方呎)單位、77個約60平方米(約646平方呎)。而售價約為$154萬至$461萬。

 

　　今次所有綠置居單位的折扣率為評定市值折減48%，即52折，麗玥苑單位的售價介乎約154萬元至約461萬元不等。

 

下一頁：即睇綠置居常見6大FAQ

 

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