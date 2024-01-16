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16/01/2024

垃圾徵費8大FAQ︰指定袋最快1.26開賣！咩係「一袋兩用」？棄置家具貼幾多個標籤？推舉報平台app！一次睇勻零售點名單、收費、罰款詳情

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Text: Louise Yuen

　　垃圾徵費將於 4 月 1 日起正式實施，環保署昨晚（15 日）終於公布指定垃圾袋及標籤的零售點名單，由 1 月下旬至 2 月期間各大超級市場、便利店、藥房及網上平台共 3,000 個零售點將銷售不同容量的指定袋及指定標籤；同時加推「一袋兩用」方案，即大部分零售點的收銀處均提供散裝指定袋，代替由商戶提供的 $1 塑膠購物袋，減廢重用更環保。睇埋垃圾徵費 6 大 FAQ，一次過解答收費、罰款、怎樣才算違規垃圾等問題。

 

（圖片來源︰環保署）

 

垃圾徵費FAQ｜01 邊度買到指定袋、標籤？

 

　　環保署剛在 1 月 15 日公布，指定袋及指定標籤可於數千個獲授權的零售點購買，包括超級市場、便利店、藥房和網上平台等，其中 Circle K 便利店更是最早開售的，預計 1 月 26 日便能在各分店率先購買。為了推廣減廢重用，759 阿信屋及 city'super 以外的零售商也會在收銀處銷售散裝指定袋，代替每個至少 $1 的塑膠購物袋。

 

  •  7-Eleven
  •  Circle K
  • 惠康
  • 3hreeSixty
  • Market Place
  • 日本城
  • 百佳超級市場
  • 華潤萬家
  • AEON
  • AEON Supermarket
  • Mono Mono
  • Living Plaza
  • DAISO JAPAN
  • HKTVmall
  • foodpanda
  • 實惠
  • 一田百貨
  • 永安百貨
  • 藥房（名單按此
  • 759阿信屋（未能提供一袋兩用）
  • city'super（未能提供一袋兩用）

 

（圖片來源︰環保署）

 

下一頁︰垃圾徵費點收費？

 

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