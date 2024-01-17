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17/01/2024

智能手機市場佔有率最新排名！蘋果iPhone終超越Samsung、打破其12年連霸紀錄！華為無影！小米排第幾？十大最暢銷智能手機公開

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Text: Louise Yuen

　　你用的是 iPhone還是 Android 手機？兩派手機陣營向來各有支持者，有人喜歡 iOS 系統簡單易用；有人則愛 Android 的開放式作業系統自由度較高。據統計，三星（Samsung）由 2010 年開始一直佔據智能手機市場的榜首，可見 Android 的受歡迎程度略勝一籌，但去年蘋果（Apple） 終於打破 Samsung 的 12 年霸主地位，躍升至第一位！

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　國際數據公司（IDC）統計顯示，2023 年全球智能手機出貨量按年下跌 3.2% 至 11.7 億部，創下 10 年來最低水平。報告指，出貨量減少主要受宏觀經濟挑戰和年初庫存增加所影響，不過去年第 4 季出貨量按年增長 8.5% 至 3.261 億部，比預期高 7.3%，預計 2024 年市場有望復甦。

 

　　另一亮點是，蘋果去年終於憑 20.1% 市場佔有率超越 Samsung，成為智能手機市場一哥，按年增加 1.3%。IDC 全球追蹤團隊研究總監波帕爾表示，Apple 今年成為智能手機市場上的最大贏家，即使在內地市場面臨監管挑戰及與華為的競爭，但它仍是三甲中唯一每年實現增長的廠商。而 Samsung 的市場佔率則減少 2.3 % 至19.4%。中資品牌小米、OPPO、傳音則依次排名第 3 至 5 位，內地熱賣的華為手機則不入五強。

 

 

下一頁︰同場加映！2023 上半年最暢銷智能手機Top 10

 

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