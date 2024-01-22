全球外僱人員宜居城市排行榜出爐！一地方連續10年「世一」？香港比10年前大跌60位排第幾？亞洲以外哪個地區最宜居？

大型企業國際化，世界各地都有不少人需要出埠工作，甚至在異地定居數年，人力資源機構ECA International本月17日發布年度東亞外派僱員宜居城市排名，一個地方事隔10年，仍然穩奪榜首寶座，至於香港比2022年的排名亦有進步，但比起10年前就屬於大倒退？即睇哪些地方上榜！

全球外僱人員宜居城市 ︳ 一地方連續10年成「世一」！

人力資源機構ECA International衡量全球500多個地點的外籍人士的生活條件質量評估城市的東亞外派僱員宜居程度，評估的因素包括氣候、衛生服務的可用性、住房和公用事業、人身安全等。最終2023年由新加坡勇奪第一名，犯罪率低令這裏成為外派僱員最佳宜居地方！有趣的是，2013年開始，新加坡已是「世一」，連續10年力保不失，穩坐榜首！

（圖片來源：Envato）

而最近意外、天災人禍連連的東京位於第二，比10年前大躍進了7名。ECA International亞洲區總經理 Mark Harrison指「2013年時，東京仍處於2011 年東北地震和海嘯的後遺症中，能源配給等仍有待改進」，如今事隔10年，東京即使仍然面對自然災害帶來的挑戰，但仍然位列第二，可見東京其他居住條件依然有其吸引力！

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