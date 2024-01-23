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23/01/2024

垃圾徵費延期、環保法照常4月起分階段執行！一文睇清9大類禁止提供 / 銷售即棄膠餐具！酒店梳洗用品同樣受限？

#打工仔 #餐廳 #環保署 #環保 #酒店 #走塑 #Pantry熱話 #雨傘袋 #GreenLife #Staycation #棉花棒 #垃圾徵費 #餐具
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Text: Kennis Wong

　　垃圾徵費延期到8月實施，大家彷彿鬆一口氣，可以慢慢適應新措施。雖然措施暫緩，但管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》（《環保法》）依舊會於4月22日開始分階段實施，日後買外賣的餐具可能不再是塑膠！即睇法例詳情！

 

管制9大類即棄膠餐具！

 

　　立法會已於去年10月18日通過《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》（《環保法》），並將於今年4月22日實施第一階段管制，而第二階段暫定於2025年，視乎有關種類的非塑膠或可重用替代品的普及性和可負擔性。

 

　　一群買外賣的上班族此刻會否感到緊張、要長備可重用餐具在公司？兩個階段包括9種即棄膠餐具種類—發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉、刀、匙）、碟、杯、杯蓋、食物容器及食物容器蓋。第一階段實施後，發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉、刀、匙）、碟均禁止銷售予消費者，以及禁止在餐飲處所向堂食和外賣顧客提供，至於杯、杯蓋、食物容器及食物容器蓋的管制在首階段較寬鬆，只是禁止在餐飲處所向堂食顧客提供。直到第二階段，所有即棄膠餐具種類均不能銷售，亦不能提供給消費者。

 

（圖片來源：Envato）

 

（圖片來源：香港政府新聞公報）

 

其他塑膠產品同受限！酒店不再免費提供梳洗用品？

 

　　不只餐廳受管制，市面上一些塑膠產品，甚至酒店的即棄用品同樣受限。在第一階段期間，棉花棒、氣球棒、充氣打氣棒、熒光棒、派對帽、氧化式可分解塑膠產品（不論是否即棄性質）、雨傘袋、食物膠籤及膠牙籤統統被禁止銷售和免費供應！

 

　　喜歡Staycation的話要注意，酒店和賓館洗漱梳妝用品（包括膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、浴帽、剃刀、指甲銼、梳、載於即棄塑膠容器的洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液）和房間內提供的即棄膠樽裝水、宣傳用塑膠包裝紙巾及非醫療用透明即棄膠手套則不會再免費供應。不論是否即棄性質，氧化式可分解塑膠產品直接被禁止製造。

 

（圖片來源：Envato）

 

　　當大家適應「走塑」後，多環膠圈套、枱布及牙線棒將會在第二階段加入「禁止銷售和免費供應」之列，耳塞則會被禁止免費供應。

 

（圖片來源：香港政府新聞公報）

 

　　為了讓大家更了解環保餐具，環保署已設立網上資訊平台，無論普通市民、餐飲業界及供應商也可以參考一下，希望大家慢慢培養「走塑」的習慣！

 

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