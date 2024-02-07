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07/02/2024

年廿八洗邋遢｜「綠在區區」回收便利點農曆新年假開放！唯獨呢日休館！即睇開放時間！同場：「四電一腦」可免費上門回收？

#打工仔 #新年習俗 #農曆新年 #綠在區區 #回收 #回收便利點 #回收環保站 #舊家電 #小型電器 #家電
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Text: Louise Yuen

　　年廿八洗邋遢，家家戶戶都趕在農曆新年前為家居大掃除。環保署旗下的社區回收網絡「綠在區區」去年聖誕假期因關門休息，被批門外堆滿回收物品，為避免重蹈覆轍，最近公布農曆新年假期的特別營運安排。

 

　　為方便市民回收農曆新年前大掃除所產生的回收物，環保署特別安排 36 個「回收便利點」於年廿八（2 月 7 日）延長服務時間三小時至晚上 10 時，而在年初二至年初四（2 月 11 日至 13 日）期間，「回收便利點」亦會開放六個小時，由早上 11 時至下午 5時，供市民進行自助回收，不過就不設綠綠賞積分服務。

 

　　而 11 間「回收環保站」當中，就有 6 間由年初一至年初四（ 2 月 10 至 13 日）休館，而「綠在東區」、「綠在元朗」、「綠在深水埗」、「綠在葵青」和「綠在大埔」則會於年初四營業。在休館期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施，有需要時亦可聯絡該站的保安員協助。

 

（圖片來源︰FB @添馬台 Tamar Talk）

 

下一頁︰「綠在區區」回收小型電器？

 

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