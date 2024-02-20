Tesla超級充電減價、延長非繁忙時段！九龍、新界最繁忙時段減最多！最平$1.85/kWh！即睇港九新界最新收費 + 連結即Check超級充電站位置

如果大家都是Tesla的車主，就要留意一下以下消息了。上月，Tesla宣布，下調九龍及新界區Tesla 超級充電站收費，同時會延長非繁忙時段。這樣就降低了Tesla車主的成本，即睇最新收費！

使用 250kW V3超級充電，Tesla表示駕駛升級版Model 3，15分鐘就能夠補充 282行車公里，大約等於往返尖沙咀和大埔5次。這大大減低等待的時間，十分方便。而上月，Tesla宣布更改九龍及新界區超級充電站收費及延長非繁忙時段，先看看九龍及新界區超級充電站的最新收費！

早前，Tesla公布香港超級充電費用，非繁忙時段是延長了，先看看現時怎樣計算！時段一共分為4種：

01:00-08:00

08:00-10:00

10:00-22:00(最繁忙時段)

22:00-01:00

即是超繁忙時段，就縮短了，現時為上午10時至下午10時；而非繁忙時段也由凌晨12時至凌晨4時，改至凌晨1時至早上8時，延長了約3小時。好，之後又看看九龍、新界的超級充電費用，香港的車主需按每 kWh (千瓦時) 付費：

01:00-08:00：$1.85/kWh

08:00-10:00：$2.8/kWh

10:00-22:00：$3.7/kWh

22:00-01:00：$2.8/kWh

港島的超級充電費用：

01:00-08:00：$2/kWh

08:00-10:00：$3.05/kWh

10:00-22:00：$4.05/kWh

22:00-01:00：$3.05/kWh

其中九龍及新界區最繁忙時段(10:00至22:00)費用減最多，由$3.95/kWh變成$3.7/kWh。

最後，如果想知道哪些地方有Tesla 超級充電站，可以去官方網站看一看！