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23/02/2024

Forbes福布斯香港富豪榜出爐！50位富豪總資產跌足9%！李嘉誠排第幾？Lalamove創辦人首次上榜？邊位何鴻燊家族成員10年來首次落榜？

#打工仔 #呂志和 #福布斯 #鄭家純 #劉鑾雄 #Forbes #李嘉誠 #李兆基 #富豪 #何猷龍
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Text: Kennis Wong

　　Forbes福布斯香港富豪榜出爐！為人熟悉的李嘉誠、李兆基等毫無懸念榜上有名！今年名單上大部分名字都耳熟能詳，但整體的總資產明顯縮水！即睇邊個成為香港首富！

 

李嘉誠蟬聯第一名！三甲身家齊齊跌

 

　　福布斯香港富豪榜出爐，香港整體經濟發展在疫情後稍有停滯，不只一般人愁錢財，就連香港最富有的50名富豪總資產淨值都縮水9%！要說到香港富翁，你第一時間會想起誰？相信很多人都會立即想起李嘉誠！毫無懸念今年的香港富豪榜首富仍然是李嘉誠！他擁有多項產業，雖然淨資產跌至362億美元，但他仍然力保不失。李嘉誠旗下的長實集團股價比去年下跌三分之一，又一直降低住宅項目價格吸引香港人買樓。

 

李嘉誠蟬聯香港首富位置

（圖片來源：晴報）

 

　　房地產大亨李兆基則以270億美元位居第二，雖然恆基地產股價有下跌的情況，但其燃氣公司及酒店產業業務表現較好，令他穩坐三甲位置。而房地產兼珠寶大亨鄭家純（即鄭裕彤兒子）家族則排列第三，由於內地需求放緩，因此鄭氏家族的淨資產減少近70億美元至221億美元，是身家跌幅最大的富豪！

 

李兆基以270億美元位居第二。

（圖片來源：晴報）

 

下一頁：3位富豪「新星」上榜！賭場大亨何氏一員十年來首次落榜？

 

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