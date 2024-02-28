  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/02/2024

財政預算案2024懶人包！必睇最關你事6大亮點！撤樓市辣招/ 薪俸稅寬最多減$3,000/ 延長電動車一換一計劃/ 加煙稅

#打工仔 #煙稅 #樓市辣招 #一換一 #薪俸稅 #財政預算案 #財政預算案2024 #長者社區券 #電動車 #綜援 #Pantry熱話 #中醫醫院 #差餉 #政府中藥檢測中心 #利得稅 #安老福利
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　財政司司長陳茂波今日（28日）於立法會公布新一份《財政預算案》，以「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」為主題，除了一如所料不再派發消費券，樓市今次全面撤辣，所有物業交易毋需繳納印花稅；差餉、薪俸稅、利得稅有寬免均是焦點所在。電動車「一換一」計劃延長2年，不過寛減將下調40%，稅前車價超過這金額的電動車更不獲寬免！即睇《財政預算案》最貼身 6 大亮點。

 

政預算亮點 01｜撤樓市辣招！

 

　　樓市「辣招」向來是《財政預算案》的焦點，近年發展商、地產代理、立法會議員等多次提議政府為樓市減辣，財政司司長陳茂波今日終宣布全面撤辣，即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，住宅物業交易無須繳交額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　陳茂波指，二零二四／二五年度賣地計劃共有 8 幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約 1.5 萬個單位，較《長遠房屋策略》的 1.32 萬個單位年度估算需求高出近 14%。未來 5 年，政府準備興建不少於 8 萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近 6 成土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外 4 成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

 

　　公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地，可於未來 10 年滿足 30.8 萬個公營房屋單位的供應目標。截至去年年底，當中約 10.5 萬個香港房屋委員會的單位已經動工，進度理想。考慮到現金津貼試行計劃的期限將於今年年中屆滿，政府決定延長試行計劃一年至明年六月，幫助輪候冊上的基層家庭，並會適時再作檢討。

 

下一頁︰差餉、薪俸稅、利得稅有寬免！

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #煙稅 #樓市辣招 #一換一 #薪俸稅 #財政預算案 #財政預算案2024 #長者社區券 #電動車 #綜援 #Pantry熱話 #中醫醫院 #差餉 #政府中藥檢測中心 #利得稅 #安老福利

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk