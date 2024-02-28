財政預算案2024懶人包！必睇最關你事6大亮點！撤樓市辣招/ 薪俸稅寬最多減$3,000/ 延長電動車一換一計劃/ 加煙稅

財政司司長陳茂波今日（28日）於立法會公布新一份《財政預算案》，以「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」為主題，除了一如所料不再派發消費券，樓市今次全面撤辣，所有物業交易毋需繳納印花稅；差餉、薪俸稅、利得稅有寬免均是焦點所在。電動車「一換一」計劃延長2年，不過寛減將下調40%，稅前車價超過這金額的電動車更不獲寬免！即睇《財政預算案》最貼身 6 大亮點。

財政預算亮點 01｜撤樓市辣招！

樓市「辣招」向來是《財政預算案》的焦點，近年發展商、地產代理、立法會議員等多次提議政府為樓市減辣，財政司司長陳茂波今日終宣布全面撤辣，即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，住宅物業交易無須繳交額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

（圖片來源︰unsplash）

陳茂波指，二零二四／二五年度賣地計劃共有 8 幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約 1.5 萬個單位，較《長遠房屋策略》的 1.32 萬個單位年度估算需求高出近 14%。未來 5 年，政府準備興建不少於 8 萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近 6 成土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外 4 成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地，可於未來 10 年滿足 30.8 萬個公營房屋單位的供應目標。截至去年年底，當中約 10.5 萬個香港房屋委員會的單位已經動工，進度理想。考慮到現金津貼試行計劃的期限將於今年年中屆滿，政府決定延長試行計劃一年至明年六月，幫助輪候冊上的基層家庭，並會適時再作檢討。

下一頁︰差餉、薪俸稅、利得稅有寬免！