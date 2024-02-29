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29/02/2024

巴菲特慳錢習慣公開！食麥當勞格價？等減價大手掃可樂！請Bill Gates食飯用OO埋單？股神堅持一個洗錢原則

#打工仔 #Pantry熱話 #巴菲特 #麥當勞 #可口可樂 #Bill Gates #OL
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Text: Louise Yuen

　　人稱「股神」的巴菲特（Warren Buffett）即使身家以千億美元計，但多年來依然堅持簡樸節儉的「平民」生活，不住豪宅、不買跑車、不穿名牌，皆因節流往往比開源容易，就算花錢也要用得其所。大家從巴菲特的 4 個慳錢小習慣中，不難理解人們怎麼說︰有些富豪愈有錢愈慳錢。

 

（圖片來源︰gatesfoundation）

 

巴菲特慳錢習慣｜01 住在66年前買下的舊屋

 

　　巴菲特不愛紐約華爾街、洛杉磯比華利山等豪宅區，反而一直住在家鄉內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha）的一間老房子。他於 2010 年的致股東的信中提過，自己於 1958 年以 3.15 萬美元購入的住宅是做過第三好的投資，「如果我租房子並用省下來的錢買股票，應該能賺得更多錢，但我們一家獲得長達 52 年且會持續下去的美好回憶。」另外，他曾說過︰「如果住在華爾街，當別人貪婪時，你要恐慌；當別人恐慌時，你要貪婪。」住離市區，才能讓自己清晰思考並下決定。

 

（圖片來源︰Getty Images）

 

巴菲特慳錢習慣｜02 就住食麥當勞

 

　　據 CNBC 報導，巴菲特的住所離 Berkshire Hathaway 公司總部只有 5 分鐘車程，而他在上班前總喜歡買份麥當勞早餐，所選食物會按當日市況而定，若股市下跌，可能就放棄 3.17 美元的 bacon, egg and cheese biscuit，而選較便宜的 McGriddles，價錢不超過 4 美元。可口可樂也是他的最愛，因為他覺得 6 歲小孩的死亡率是最低，所以也要像 6 歲小孩般飲食，「我已經按照 6 歲孩子的習慣到了 92 歲。到目前為止，它很有效。」

 

下一頁︰堅持一個洗錢原則

 

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