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05/03/2024

Apple教清潔耳機耳筒大法：AirPods / AirPods Pro / AirPods Max / EarPods！用牙籤、棉花棒得唔得？用消毒劑4大注意事項！

#打工仔 #智能手機 #耳機 #iPhone #airpods #AirPods Pro #AirPods Max #EarPods #Apple #清潔 #Pantry熱話 #技能解鎖 #家電潮物
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Text: Sammy Leung

　　除了智能手機是出外必備的用品外，很多人出外都必定會用耳機，聽歌、接電話，都需要用到耳機。如果你是使用iPhone的朋友，想必會有AirPods、AirPods Pro、AirPods Max或EarPods吧！日日都會使用耳機，大家又怎樣清潔呢？Apple官方網站有教大家如何清潔 AirPods、AirPods Pro、AirPods Max 和 EarPods，即睇！

 

　　使用iPhone的朋友，想必會有機會使用AirPods、AirPods Pro、AirPods Max或EarPods吧！日日都會使用耳機，大家又怎樣清潔呢？不清潔又怕有細菌，但清潔又不知道從何入手！Apple官方網站有教大家如何清潔 AirPods、AirPods Pro、AirPods Max 和 EarPods，先看看如何清潔 AirPods、AirPods Pro，如果 AirPods 或 AirPods Pro 接觸過任何會導致污漬或其他損壞的物件 (例如：番梘、洗頭水、護髮素、乳液、香水、溶劑、清潔劑、酸性液體或食物、驅蟲劑、太陽油、油脂或染髮劑)：

 

  1. 可以先用稍微沾濕清水的布把耳機抹乾淨，記得要用柔軟、乾爽、不起毛絮的布擦乾
  2. 耳機完全乾透後先可以放入充電盒
  3. 清潔咪高風和揚聲器的網罩方面可以使用乾棉花棒

 

　　如果有用AirPods Pro，都知道AirPods Pro的A耳塞都是需要清潔的，清潔 AirPods Pro 的耳塞方法：

 

  1. 如果發現耳塞積水，去除水分記得要將耳塞的開口向下，然後在柔軟、不起毛絮的乾布上輕拍 AirPod
  2. 從兩邊 AirPod 取出耳塞後，用清水沖洗乾淨耳塞。記得不要用番梘或其他家居清潔劑。
  3. 使用柔軟、不起毛絮的乾布抹乾耳塞。請確保耳塞已完全乾透，才重新裝上 AirPod。
  4. 想將耳塞按入每邊 AirPod 的原來位置的話，記得耳塞是橢圓形，因此請務必對好位置後才按入。

 

 

 

圖片來源：Unsplash@HamZa NOUASRIA

圖片來源：Unsplash@ Andres Jasso

 

　　充電盒都要小心清潔 ，即睇AirPods 或 AirPods Pro 的充電盒清潔方法：

  1. 使用柔軟、不起毛絮的乾布清潔充電盒。切勿使用粗糙物料來清潔充電盒。
  2. 可以使用消毒火酒稍微沾濕抹布。讓充電盒風乾。
  3. 切勿讓液體滲入機身的充電埠。 切勿在充電埠處放入任何物件，以免損壞金屬觸點。
  4. 使用潔淨的乾軟毛刷清除 Lightning 接頭中的碎屑。

 

　　而大家在清潔過程中。記得留意以下幾點：

  1. 不要將 AirPods 或 AirPods Pro 放入水中沖洗。
  2. 不要在未乾透前使用。
  3. 避免有液體滲入機身的開口。
  4. 不要使用尖銳物件或粗糙物料來清潔 AirPods 或 AirPods Pro，所以大家記得不要用牙籤

 

 

 

下一頁：如何清潔AirPods Max 和 EarPods

 

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