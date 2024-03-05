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05/03/2024

財富報告2024｜全球各地最富1%人口身家門檻公開！摩納哥門檻最高蟬聯榜首！新加坡排第5成亞洲之冠！幾錢身家才能躋身香港超級富豪之列？

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Text: Louise Yuen

　　房地產經紀商萊坊（Knight Frank）早前發表《2024年財富報告》（The Wealth Report 2024），公開全球各地要成為最富有 1% 的超級富豪門檻金額。當中以摩納哥蟬聯榜首，超級富豪的身家門檻約 1,290 萬美元，即約 1 億港元。新加坡也揮底香港、日本打入 5 強，同時成亞洲地區之冠。即睇全球各地最富有 1% 淨財富門檻。

 

　　結果顯示，摩納哥以約 1,290 萬美元的門檻蟬聯榜首，比去年增長 3.2%；排名第 2、3 位的分別是盧森堡（1,080 萬美元，約 8,450 萬港元 ）及瑞士（850 萬美元，約 6,650 萬港元 ），美國則以 580 萬美元（約 4,524 萬港元）的門檻排第 4 位。緊隨其後是第 5 位的新加坡，身家需達 520 萬美元（約4,068 萬港元）資產才可成為當地最富有的 1% 人口，成亞洲地區當中排名最高的地方。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　至於香港以 310 萬美元排名第 12 位，代表身家達 2,425 萬港元才能躋身全港頭 1% 最富有階層，金額比去年減少近 9%。打入 20 強還有日本及中國，前者的超級富豪門檻金額為 200萬美元（約 1,565 萬港元）；後者則是 110 萬美元（約 860 萬港元），比去年的 96 萬美元增加近 13%。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

全球各地最富有 1% 淨財富門檻

 

摩納哥︰1290萬美元（約1億港元）

盧森堡︰1080萬美元

瑞士︰850萬美元

美國︰580萬美元

新加坡︰520萬美元

瑞典︰480萬美元

澳洲︰470萬美元

新西蘭︰460萬美元

愛爾蘭︰430萬美元

德國︰340萬美元

法國︰330萬美元

香港︰310萬美元

英國︰310萬美元

意大利︰250萬美元

西班牙︰250萬美元

日本︰200萬美元

中國內地︰110萬美元

 

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