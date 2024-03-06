06/03/2024
八達通「全國通」將於3月底登場！一卡通行香港+內地逾320個城市！北上搭地鐵巴士用得！即睇埋邊度買、增值方法、儲值限額
Louise Yuen
Louise Yuen
對世界保持好奇心，隨心走才能看到更多。
Senior Content Editor
Text: Louise Yuen
港人北上消費熱潮持續，八達通近日也宣布將在 3 月底推出「全國通」實體交通卡，讓大家用於內地逾 320 個城市的公共交通系統，以後北上坐地鐵、巴士就方便多了。
即將推出的「全國通」不只在香港當一般八達通卡使用，最大賣點是於內地嘟卡即可把「全國通」中的港幣兌換成人民幣付款，每次交易款額都自動從「全國通」中扣除，不需再額外充值電子錢包，讓大家感受到「一卡通行」的便利。
（圖片來源︰八達通）
至於「全國通」的增值方法跟八達通差不多，可於香港的港鐵站內的客務中心、增值機、便利店，以及以八達通 App 增值，而內地城市的增值方法則有待進一步公布。據知「全國通」的儲值限額與香港八達通卡一樣，為港幣 1,000 元。推行初期，「全國通」只能於指定港鐵站發售，包括港鐵西九龍站。
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
我要回應