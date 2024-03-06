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06/03/2024

回南天｜濕度超高！天氣潮濕全屋積聚霉菌發霉？5大家居發霉黑點逐個數！鞋櫃加$1硬幣即KO徽菌？梳化放一位置最易發霉

#打工仔 #浴室 #廚房 #門框 #黴菌 #潮濕 #防黴 #回南天 #濕度 #梳化 #發霉 #生活百科 #健康Tips #Pantry熱話
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Text: Kennis Wong

　　最近相對濕度接近100%實在令人難以置信！走到街上，明明沒有下雨但濕氣極重，回到家中看到所有牆壁佈滿水珠，地下更像剛剛拖地仍未乾般！如此潮濕的天氣令人十分苦惱，除了衣服難以乾透外，更要害怕牆身發霉！可見的地方尚可快手清潔，尚算不幸中的大幸，但原來家居還有很多發霉黑點，當中還包括傢俬，稍一不慎就會忽視令霉菌積聚！即睇有甚麼隱藏位置，今晚檢查一下！

 

1. 門及門框：木製易吸水

 

　　牆身冒水珠可以輕易用抹布擦乾，然後再處理殺菌等工序，但家中木門大多接近2米高，平時很少特意清潔門框，一到潮濕季節，以木製的門框容易吸水導致發霉。高於視線水平的門框令我們難以立即發現，可能要到霉菌積聚後才會看到，一直惡化甚至會使昆蟲滋生！

 

　　如果是使用實木門，可以用木材除黴劑噴灑在發霉位置後抹乾淨，又或者在抹布上塗上凡士林清除黴菌然後擦拭。清潔完成後，可以裝一小盒生石灰放在旁邊，有助吸濕及消毒，定期重新打蠟也可防止發霉。

 

（圖片來源：Envato）

 

2. 鞋櫃：鞋子易沾污物惹黴菌滋生！1蚊銀可KO問題？

 

　　木製的傢俬豈止木門？大家甚少清潔的鞋櫃也是發霉黑點之一！除了疏於打理外，大家穿過的鞋子容易沾上骯髒物如泥土等，當土壤上有黴菌，而且天氣濕漉漉的話就容易發霉。日本東京家政大學研究所講師、環境生物學專家川上裕司提出一個小智慧，就是在鞋櫃深處放一個硬幣，它散發的金屬離子有助於防黴菌！平日亦可定時將鞋子取出，用吸塵機及稀釋漂白水清理一下！

 

（圖片來源：Envato）

 

下一頁：繼續睇發霉黑點！

 

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