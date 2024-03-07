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07/03/2024

儲蓄理財｜日本超簡單「紅綠燈儲蓄法」！適合2種人使用！每月至少儲到三分一收入？要留意3個超重要技巧！

#打工仔 #儲蓄法 #存錢 #儲蓄 #日本 #技能解鎖 #Pantry熱話 #職場 #理財 #OL
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Text: Sammy Leung

　　識得賺錢很重要，而識得儲錢同樣重要，如果不儲錢，分分鐘變成月光族！之前曾介紹過不同的儲蓄法，大家覺得有沒有用呢？今次，再介紹多一個儲蓄法給大家吧！這是由一個日本理財專家西山美紀所提出的方法，十分適合新手使用哦！即睇！

 

延伸閱讀：

日韓大熱超簡單「偶像儲蓄法」！追星都儲到錢？韓妹10日儲$2,700引偶像關注！

 

　　不同儲蓄法都不同的長短處，所以多試試，才會知道哪些方法適合自己。今次會介紹一個日本「紅綠燈儲蓄法」給大家，「紅綠燈儲蓄法」是由日本理財專家西山美紀所提出的，適合新手及衝動消費型人士使用。大家都知道紅綠燈分為紅色、黃色及綠色。而這個儲蓄法都將收入分為紅色、黃色及綠色：

 

  • 紅色：固定的大額儲蓄
  • 黃色：能靈活運用的存款
  • 綠色：日常開支及流動資金

 

圖片來源：Unsplash @Tsvetoslav Hristov

 

　　收入至少要放三分一作為紅色部分，紅綠燈上的紅色有「暫停」的意思，所以紅色部分就是不能隨便花掉的。這部分的大額儲蓄可以在將來用作大額開銷，好像是買車、買樓。還有一個小方法，就是這些紅色部分儲蓄最好另開一個新的銀行戶口存起，以免誤用！

 

　　而黃色是代表能靈活運用的存款，即是這一部分都要存起來，但是需要時都可以靈活運用。好像是生病看醫生、收到「紅色炸彈」、投資、換家具，都是在黃色部分取出，若沒有用完就繼續存下去就可以了。

 

圖片來源：Unsplash @ Towfiqu barbhuiya

 

　　最後，就是綠色，綠色燈是可以使用的意思，專門是日常開支及流動資金。綠色部分是可以任意使用的，好像是用來當日常開支、娛樂、旅遊等等，沒甚麼顧慮，但有一點要注意，就是記得要紀錄各項開支佔比，一個月後可以看看平時的消費習慣，令自己更容易調整開銷。

 

　　提提大家「紅綠燈儲蓄法」的3個小技巧，其實在很多儲蓄法上都啱用，可以解決到衝動消費的問題：

  • 紅色部分儲蓄最好另開一個新的銀行戶口存起
  • 紅色部分儲蓄可以選擇自動轉帳
  • 綠色部分要紀錄各項開支佔比

　　

 

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