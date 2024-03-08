再見鳥山明！《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明必知3件事！曾後悔使用本名？龜波氣功是誰創作出來的？

「鳥山明逝世」的消息一出，令到很多人都十分震驚，因為鳥山明的經典漫畫作品《龍珠》及《IQ博士》都是陪著香港人長大的。所以，今日(8日)很多粉絲都留言哀悼這位漫畫界中的神話。一齊來看看漫畫界中神話鳥山明的3件事！

日本漫畫家鳥山明因為急性硬膜下血腫離世，終年68歲。而集英社及《龍珠》官方網站都發布了這則消息，有不少漫畫家尾田榮一郎、岸本齊史等都發表悼念聲明；很多粉絲都在不同平台上留言。68歲的日本漫畫家鳥山明除了有陪著香港人長大的《龍珠》及《IQ博士》外，還有長篇作品《GO!GO!ACKMAN 惡魔少年》、短篇漫畫《沙漠大冒險》以及電腦遊戲《勇者鬥惡龍系列》等。

鳥山明必知3件事│1.鳥山明很後悔用了本名

原來在一開始，鳥山明認為自己的作品一定不會成為暢銷作品，所以就沒有用筆名，直接用本名。而他在正式成為漫畫家之後，因為「鳥山明」這個名字在愛知縣太罕有，令他常收到惡作劇電話。所以「直接用本名」這件事令他很後悔。

鳥山明必知3件事│2.龜波氣功是誰創作？

由細聽到大的龜波氣功，是鳥山明《龍珠》中龜仙人所創的虛構氣功，但到底這招招式名字是誰想出來的？原來是鳥山明創作龜波氣功時，剛好問了他的妻子南那智，而南那智就取了龜波氣功（日文：かめはめ波；英文：Kame Hame Ha）了！

鳥山明必知3件事│3.當年的日本漫畫家交稅中第一名

《龍珠》及《IQ博士》在世界各地爆紅，在1980年，鳥山明因為《IQ博士》爆紅的關係，所以在1981年鳥山明以交稅5億3千萬日圓成為漫畫家交稅中的第一名，而1982年更交稅6億4千萬日圓，是當年的日本漫畫界交稅之王。