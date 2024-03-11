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11/03/2024

奧斯卡2024｜頒獎禮6大焦點不可不看！宮崎駿《蒼鷺與少年》奪最佳動畫！John Cena全裸頒獎 / 出爐影帝戴香港品牌胸針 / 羅拔唐尼首奪奧斯卡獎要多謝律師

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Text: Louise Yuen

　　第 96 屆奧斯卡頒獎禮於今早（11 日）舉行，《奧本海默》以大熱姿態橫掃 7 個大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」等 ，成為今屆奧斯卡的大贏家！Emma Stone 則憑《可憐的東西》（Poor Things）再度封后。除此之外，今年的頒獎禮也有不少亮點，如Ryan Gosling大唱〈I’m Just Ken〉掀高潮、John Cena 全裸爆肌頒「最佳服裝設計」、「Barbenheimer」合體上台鬥嘴等，最驚喜要數首奪奧斯卡影帝的 Cillian Murphy，當晚竟戴住香港品牌的黃金胸針，對港人來說可說是個小彩蛋。即睇奧斯卡頒獎禮亮點及完整名單。

 

奧斯卡2024亮點01｜Ryan Gosling大唱〈I’m Just Ken〉掀高潮

 

　　有份主演《Barbie》（芭比）的 Ryan Gosling 在奧斯卡提名歌曲表演環節中變身成 Ken，以一身亮眼的粉紅套裝亮相，現場大唱提名最佳原創歌曲《I'm Just Ken》。他一開始坐在觀眾席戴住帽子演唱，旁邊的《Barbie》女主角 Margot Robbie 也忍俊不禁；他脫下帽子後邊行邊唱，走到台上與《尚氣》的劉思慕及一班舞蹈員勁歌熱舞，就連美國樂隊 Guns N' Roses 結他手 Slash 也驚喜現身演奏，場面熱鬧非常！

 

（圖片來源︰AP）

 

　　其中一幕是 Ryan Gosling 落台與《Barbie》導演 Greta 和女主角 Margot Robbie 互動，他更把咪高峰遞給好友 Emma Stone 一起高歌再掀高潮。新出爐影后 Emma Stone 上台領獎時，亦搞笑自爆笑到禮服拉鍊爆開，「應該是剛剛聽《I'm Just Ken》時跳得太開心了！」

 

（圖片來源︰AP）

 

 

下一頁︰John Cena全裸爆肌頒獎、Cillian Murphy戴香港品牌胸針登影帝！

 

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