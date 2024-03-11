亞洲電影大獎2024 | 頒獎禮5大亮點！李英愛華麗登場勇奪大獎 / 《白日之下》梁雍婷奪最佳女配角 / 梁朝偉影帝冧莊失敗！即睇完整獎項名單

今日奧斯卡頒獎禮舉行得如火如荼之際，大家別忘了還有早一天（3月10日）的第17屆亞洲電影大獎！今屆頒獎禮於西九戲曲中心舉行，香港電影共奪得4個獎項，當中囊括最佳女配角及最佳新導演！究竟各大獎項花落誰家？頒獎禮中有甚麼亮點？

亞洲電影大獎2024 | 亮點1：李英愛華麗登場勇奪卓越亞洲電影人大獎！

每個頒獎禮最令人期待的除了是賽果外，還有星光熠熠的紅地氈環節！今年最亮眼的莫過於是身穿裸粉色禮服登場的李英愛！滿佈花蕊裝飾的晚裝令李英愛十分有仙氣，走在紅地氈更毫不吝嗇大派心心，猶如一個少女！出道二十多年，拍下不少港人都耳熟能詳的戲劇，令她與日本男星鈴木亮平同奪卓越亞洲電影人大獎！一身充滿氣質的打扮也令她大豐收地獲得最佳衣著獎！

（圖片來源：Asia Film Awards Academy）

另一焦點就是久久沒有出現在香港的范冰冰！一身白色Deep V晚裝配珍珠頸鏈，簡潔卻更能凸顯范冰冰白晢的皮膚。她一驚喜現身，各位攝影師的閃光燈及快門聲此起彼落，吸引了不少鏡頭！不過今次范冰冰未有電影入圍，退下來成為頒獎嘉賓，希望下屆會看到她角逐電影獎項！

（圖片來源：Asia Film Awards Academy Youtube）

（圖片來源：Asia Film Awards Academy Youtube）

亞洲電影大獎2024 ︳亮點2：梁朝偉冧莊失敗！影帝花落誰家？

上屆由梁朝偉憑《風再起時》勇奪最佳男主角，今屆他亦憑《金手指》順利入圍，而且呼聲甚高。可惜最後梁朝偉冧莊失敗，由日本電影《新活日常》役所広司撼贏梁朝偉、吳慷仁等勁敵，成為第17屆亞洲電影大獎影帝！役所広司在戲中對白甚少，但藉著五味雜陳的表情交代主角的心路歷程，觸動了不少影迷默默流淚，勇奪影帝絕對是實至名歸！

（圖片來源：《金手指》劇照）

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