億萬富翁 | 全球最多億萬女富豪地方排行出爐！中國排第二？這個國家有92位居榜首！香港與這兩個地方躋身Top 5！即睇詳細排名

賺大錢、做富翁不只是男士們的專利！瑞士寶盛銀行在上星期的三八婦女節公布全球最多女性億萬富翁的地方排行榜，坐擁億萬身家的女富豪比例已顯著提高，位居榜首的地方更有92位！而香港亦絕不失禮，躋身五強！即睇哪個地方最多女富豪！

美國最多女性億萬富豪！香港躋身五強？

瑞士寶盛銀行公佈2023年全球最多女性億萬富翁的地方排行榜，研究指出大約有43,457名女性個人財富達到超高淨值人士水平，即不少於3,000萬美元，等同約2.3億港元！雖然只佔全球億萬富翁總數的13%，但相比起2010年的9%有明顯增幅！

除了得知女性富豪數目日漸增長外，今次還統計了哪個地區最多女性億萬富翁，給果是全球人口第三多的美國，人數高達92人，大幅拋離第二名！加埋第二名、擁有46名女億萬富翁的中國，兩國合計共佔全球總數的一半以上。之後差距明顯收窄，第三位則是有32位女性富豪的德國。

（圖片來源：Unsplash）

至於香港這個彈丸之地亦絕不失禮，與印度及澳洲同列第五位，分別有9位億萬女富翁！

億萬女富翁多為多少歲？白手興家比繼承財產身家少近一半？

各位女士們看過後是否精神為之一振？究竟大部分的億萬女富豪要努力多少年才能賺取億萬身家？瑞士寶盛銀行發現大部分億萬女富豪都是60歲以上，她們主要是富豪的遺孀、繼承人或家庭主婦，其中白手起家的女性佔女性超高淨值人士族群的45.2%，而男性的比例為75.7%。白手興家的女性財富比繼承財產的女性低近一半，中位數只有3,570萬美元（即約2.8億美元），而後者則有6,730萬美元（即約5.3億港元）！不過靠自己一手一腳建立財富的人愈來愈多，相信由零開始致富也非「不可能任務」！

全球最多女性億萬（港元）富翁的地方排行榜

1. 美國（92名）

2. 中國（46名）

3. 德國（32名）

4. 意大利（16名）

5. 香港、印度、澳洲（9名）

6. 瑞士、西班牙（8名）

7. 瑞典、巴西（7名）

8. 加拿大、法國（6名）

9. 以色列、丹麥（4名）