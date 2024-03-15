天氣預報｜天文台預告周日一連三日最高濕度達100%！又有東北季候風？下周呢日溫度急跌6°C！即睇未來9日天氣預測

近日天氣時凍時熱，又常常十分潮濕，真的令人十分苦惱。這2日天氣較好，就別以為不用留意天氣，因為現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被潮濕的海洋氣流取代，所以接下來的星期日會連續3日最高相對濕度是100%！

延伸閱讀：

保暖｜日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？

回南天除濕防霉大法！家居濕度幾多才算乾爽？如何擊退浴室、牆身、皮具霉菌？一文睇清5大家中發霉黑點 + 除霉方法

因為出門前，最重要一定是看看當日天氣，好。先看看今日的天氣，今日的氣溫是19°C至23°C，而天文台預測大致多雲，晚上有一兩陣微雨。不過，天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被潮濕的海洋氣流取代，周末至下星期一廣東沿岸地區有霧，日間溫暖。即是周末至下星期一漸轉潮濕有霧，看到相對濕度預報，明日(16日)最高相對濕度為95%，之後3月17日至19日最高相對濕度為100%！真的相當潮濕，大家可以準備好抽濕機了！

圖片來源：Unsplash@Celvin Purnama

香港9日相對濕度(圖片來源：天文台)

未來九日天氣預測(圖片來源：天文台)

先看看未來9日的天氣預測：

3月16日 (六)：大致多雲，日間短暫時間有陽光。早晚有薄霧及一兩陣微雨。氣溫20至24 °C、相對濕度70至95%

3月17日 (日)：部分時間有陽光。早晚有霧。 氣溫20至26 °C、相對濕度70至100%

3月18日 (一)：短暫時間有陽光。早晚有霧及一兩陣微雨。氣溫20至26 °C、相對濕度70至100%

3月19日 (二)：氣溫下降。大致多雲，初時有霧及一兩陣雨。氣溫17至21 °C、相對濕度65至100%

3月20日 (三)：部分時間有陽光。早上清涼，日間乾燥。氣溫16至21 °C、相對濕度55至80%

3月21日 (四)：部分時間有陽光。早上清涼，日間乾燥。氣溫17至22 °C、相對濕度0至85%

3月22日 (五)：大致多雲，早晚有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光。氣溫18至22 °C、相對濕度70至95%

3月23日 (六)：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。早上有幾陣薄霧。氣溫20至24 °C、相對濕度75至95%

3月24日 (日)：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫21至25 °C、相對濕度75至95%

未來九日氣溫預測(圖片來源：天文台)

天文台預料一股東北季候風會在下週二抵達華南沿岸，該區氣溫下降。可以看到3月18日 (一)氣溫20至26 °C，但到了3月19日 (二)氣溫會下降，氣溫17至21 °C，而3月20日 (三)氣溫16至21 °C。3月18日分區最高氣溫28°C，但到了3月19日同一區的最高氣溫則是22°C，足足大跌6°C，大家在3月19日要小心天氣的變化了！

而值得留意的是3月21，因為分區氣溫較這幾日低，大約是17至22 °C，即睇當日各區天氣預測：

圖片來源：天文台

● 打鼓嶺：14-22°C

● 上水：14-22°C

● 大埔：15-21°C

● 沙田：15-21°C

● 西貢：15-20°C

● 將軍澳：15-21°C

● 橫瀾島：16-20°C

● 黃竹坑：17-21°C

● 尖沙咀：17-21°C

● 青衣：16-22°C

● 石崗：14-23°C

● 流浮山：15-23 °C

● 屯門：16-21°C

● 坪洲：16-21°C

● 長洲：16-21°C

● 赤鱲角：16-22°C

3月21分區氣溫較這幾日低，最低分區氣溫只有14°C，包括打鼓嶺、上水及石崗。