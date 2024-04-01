  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/04/2024

寵物調查：養一隻毛孩最多要XX萬！這類使費最大！7.4%人每月為寵物用超過1萬蚊？香港最多人飼養貓狗品種Top 3公開

#寵物 #Pantry熱話 #貓 #生活百科 #狗 #糧食 #養寵物 #獸醫 #毛孩 #排行榜 #調查 #理財智慧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　常常都指，養一個小朋友要花費幾百萬，但大家又有沒有想過養寵物要花費多少錢？香港有很多人都愛養寵物，但大家又知不知道養「毛孩」原來都花費不少！虛擬保險公司OneDegree早前公布了一項「寵物主人消費調查」，調查顯示，養育一隻「毛孩」要花費$68萬元！即睇調查結果！

 

　　虛擬保險公司OneDegree早前公布了「寵物主人消費調查」，當中訪問了526名飼養貓狗的寵物主人，調查中發現，假設寵物一生壽命14年，有投保寵物保險的寵物主人養育一隻毛孩會花費$68萬元，而這些受訪主人平均飼養1.5隻寵物，即是每名寵物主人的消費高達$102萬元！所有受訪的寵物主人，不論有無投保，每名寵物主人養育一隻寵物平均花費$49萬元，以每個寵物主人平均飼養1.4隻寵物計算，每名寵物主人即會用$70萬元！但到底寵物主人花費最多是哪一部分呢？

 

圖片來源：Unsplash @Matthew Henry

 

　　在受訪寵物主人中，過半數人(53.4%)於寵物身上每月花費$1,000至$4,999；有23.2%人每月花費$1,000以下；16%每月花費$5,000至$9,999；有7.4%人每月花費超過$10,000於寵物身上！在飼養貓狗的使費中，以下為消費項目排行榜及所佔比例：

 

  1. 糧食及零食(19.4%)
  2. 獸醫診金及醫藥費(17.2%)
  3. 健康檢查及牙齒保健(9.8%)
  4. 寵物保險(8.7%)
  5. 清潔用品(7.8%)
  6. 維他命及補充劑(7.2%)
  7. 接種疫苗(7.1%)
  8. 杜蟲及治療藥物(6.1%)
  9. 寵物美容及指甲護理(5.7%)
  10. 寵物玩具(5.1%)
  11. 衣物及配飾(3.8%)
  12. 交通費(1.5%)

 

　　可以見到最大的消費為寵物糧食及零食，佔19.4%，第二名是獸醫診金及醫藥費，佔17.2%；第三是健康檢查及牙齒保健，佔9.8%。而以下是寵物主人經驗或估計的醫療相關費用，大家可以參考一下：

 

  • 普通科診金$899
  • 專科診金$1,451
  • 化驗費用$1,259
  • X光及超聲波$2,489
  • 過夜住院$1,574
  • 處方藥物$1,100

 

 

下一頁：最多人飼養的貓狗品種

 

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#寵物 #Pantry熱話 #貓 #生活百科 #狗 #糧食 #養寵物 #獸醫 #毛孩 #排行榜 #調查 #理財智慧

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk