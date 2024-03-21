世界幸福報告2024出爐！這個地方7度蟬聯最快樂國度！香港排名連跌3年，低過中國、菲律賓！台灣排亞洲第二，邊度係亞洲no.1？

最新一份《世界幸福報告》（World Happiness Report）出爐！芬蘭連續 7 年蟬聯最快樂國家，同屬北歐的丹麥、冰島也緊接其後，高居三甲位置。香港則連跌 3 年，排名更遠低於菲律賓、越南、中國內地及印尼等亞洲地區。即睇世界幸福報告詳情。

聯合國自 2012 年起公布《世界幸福報告》，由牛津大學領導的全球團隊分析 143 個國家及地區的受訪民眾對生活滿意度、人均國內生產總值（GDP）、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度以及貪腐程度等。結果顯示，打入 10 強的國家排名與疫情前大致相約，芬蘭以平均 7.7 分連續 7 年蟬聯榜首，其次依次是丹麥、冰島、瑞典、以色列、荷蘭、挪威、盧森堡、瑞士及澳洲。值得一提，排第 10 位的澳洲今年才晉升至 Top 10 位置。至於黎巴嫩、阿富汗僅得平均 2.7 分及 1.7 分墊底。

（圖片來源︰unsplash）

單計亞洲國家及地區的話，新加坡以 6.52 分排第 30 位，人均 GDP 表現極佳，國內貪腐程度更低於丹麥、挪威，於亞洲排名最高；台灣亦以 6.5 分排名第 31 位；日本、南韓、菲律賓分別排名第 51、52 及 53 位。要知道，菲律賓去年排在第 76 名，今年幸福指數突飛猛進。至於中國就由去年的第 64 位上升至第 60 位；印尼亦以 5.568 分排第 80 位。不過香港卻比去年下跌 4 位，以 5.31 分列第 86 位，連續 3 年下跌，僅較尼泊爾、老撾、烏克蘭為佳。

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《世界幸福報告》頭 10 位名單

第1位︰芬蘭（7.741 分）

第2位︰丹麥（7.583 分）

第3位︰冰島（7.525 分）

第4位︰瑞典（7.344 分）

第5位︰以色列（7.341 分）

第6位︰荷蘭（7.319 分）

第7位︰挪威（7.302 分）

第8位︰盧森堡（7.122 分）

第9位︰瑞士（7.060 分）

第10位︰澳洲（7.057 分）

完整排名︰https://worldhappiness.report/ed/2024/happiness-of-the-younger-the-older-and-those-in-between/#ranking-of-happiness-2021-2023