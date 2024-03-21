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21/03/2024

香港IG最吸金KOL 2023十強出爐！MIRROR四位成員上榜、一位躋身三甲勁過姜濤！首2名靚媽代表狂吸Dior等名牌廣告！Top 10中只有呢位不是藝人

#打工仔 #容祖兒 #IG #陳卓賢 #MIRROR #Sue Chang #鄭秀文 #姜濤 #盧瀚霆 #張敬軒 #呂爵安 #Edan #倪晨曦 #陳凱琳 #Dior #YSL #Shiseido #Louis Vuitton #迪士尼 #Instagram #Pantry熱話 #影視娛樂
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Text: Kennis Wong

　　現在各大品牌要賣廣告不再限於電視，找Instagram（IG）活躍藝人出Post更能吸引眼球，甚至引起明星效應，粉絲們一窩蜂買與偶像同款的產品！市場研究公司admanGo近日公布2023年Instagram本地品牌內容廣告銷售額最高KOL Top 10！人氣男團MIRROR有4名成員上榜，但第一名竟然不是他們？即睇排行榜名單！

 

MIRROR 4名成員上榜！得Edan打入三甲？

 

　　市場研究公司admanGo根據2023年品牌內容總銷售額計算，列出十大IG KOL！人氣男團MIRROR一直接拍不少廣告，無論電視、街頭上，抑或社交平台上都可以看到他們的宣傳靚相！不過去年12人中只有4人躋身十強，分別為呂爵安Edan、盧瀚霆Anson Lo、姜濤及陳卓賢Ian！

 

　　雖然4人紛紛上榜，但只有1人躋身三甲，就是坐擁71.1萬追蹤粉絲的Edan！他憑著香港國際機場、屈臣氏蒸餾水等廣告吸金，位列第3名！

 

 
 
 
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Edan Lui 呂爵安（@edanlui）分享的帖子

 

　　而有130.3萬追蹤人數的Anson Lo則以Louis Vuitton及香港迪士尼樂園等位居第5名，而緊隨其後的是擁有102萬追蹤者的姜濤，他去年發布過KENZO及SHISEIDO HK的廣告，帶他到第6名的位置！

 

 
 
 
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Anson Lo 盧瀚霆（@ansonlht）分享的帖子

 

 
 
 
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KEUNG TO 姜濤（@keung_show）分享的帖子

 

　　最後一位上榜的MIRROR成員為Ian，坐擁60.7萬IG粉絲人數的Ian去年有YSL Beauty及Louis Vuitton等廣告帖文，帶來第9名的成績！

 

 
 
 
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Ian Chan 陳卓賢（@iancychan）分享的帖子

 

下一頁：首2位最吸金KOL為靚媽藝人！

 

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