天氣預報 | 天文台預告復活節長假、清明節持續落雨？落足X日、氣溫高達30°C！相對濕度直升95%！幾時有返陽光？即睇未來9日天氣預測

【3月28日更新】

明天就是復活節假期，大家是不是已經想好長假活動？不過壞消息來了，天文台預告未來幾日都會下雨，由今日起足足落足9日！即睇這數天的天氣，好好計劃假期行程！

現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日（3月28及29日）逐漸被一股偏南氣流取代，天氣炎熱，亦會有一兩陣驟雨。受高空擾動影響，周末至下周初華南地區有大驟雨及狂風雷暴，大家出門記得帶備雨具，以免變成「落湯雞」！下周中期隨著高空擾動稍為遠離，廣東沿岸地區天色好轉。

另外有計劃北上玩幾日的話亦要留意，高空擾動會為華南帶來不穩定天氣，意味大灣區內陸地區雨季開鑼，內地的天氣亦會比較不穩，大家可能要想一想室內活動後備方案！

（圖片來源：天文台）





未來9日天氣預測：



- 3月29日（五）：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。早晚沿岸有薄霧。氣溫23至29°C、相對濕度60至95%。



- 3月30日（六）：大致多雲，有幾陣驟雨。稍後驟雨較為頻密及局部地區有雷暴。氣溫23至28°C、相對濕度75至95%。



- 3月31日（日）：多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。氣溫23至27°C、相對濕度80至95%。



- 4月1日（一）：大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。氣溫24至28°C、相對濕度75至95%。



- 4月2日（二）：大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣溫25至30°C、相對濕度65至90%。



- 4月3日（三）：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫25至30°C、相對濕度65至90%。



- 4月4日（四）：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫24至29°C、相對濕度65至90%。



- 4月5日（五）：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫23至28°C、相對濕度65至90%。



- 4月6日（六）：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫23至28°C、相對濕度65至90%。