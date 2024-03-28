  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/03/2024

天氣預報 | 天文台預告復活節長假、清明節持續落雨？落足X日、氣溫高達30°C！相對濕度直升95%！幾時有返陽光？即睇未來9日天氣預測

#天文台 #天氣 #香港天氣 #Pantry熱話 #天氣預測 #轉天氣 #香港 #氣溫 #復活節 #清明節
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

【3月28日更新】

　　明天就是復活節假期，大家是不是已經想好長假活動？不過壞消息來了，天文台預告未來幾日都會下雨，由今日起足足落足9日！即睇這數天的天氣，好好計劃假期行程！

 

　　現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日（3月28及29日）逐漸被一股偏南氣流取代，天氣炎熱，亦會有一兩陣驟雨。受高空擾動影響，周末至下周初華南地區有大驟雨及狂風雷暴，大家出門記得帶備雨具，以免變成「落湯雞」！下周中期隨著高空擾動稍為遠離，廣東沿岸地區天色好轉。

 

　　另外有計劃北上玩幾日的話亦要留意，高空擾動會為華南帶來不穩定天氣，意味大灣區內陸地區雨季開鑼，內地的天氣亦會比較不穩，大家可能要想一想室內活動後備方案！

 

（圖片來源：天文台）

未來9日天氣預測：

- 3月29日（五）：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。早晚沿岸有薄霧。氣溫23至29°C、相對濕度60至95%。

- 3月30日（六）：大致多雲，有幾陣驟雨。稍後驟雨較為頻密及局部地區有雷暴。氣溫23至28°C、相對濕度75至95%。

- 3月31日（日）：多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。氣溫23至27°C、相對濕度80至95%。

- 4月1日（一）：大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。氣溫24至28°C、相對濕度75至95%。

- 4月2日（二）：大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣溫25至30°C、相對濕度65至90%。

- 4月3日（三）：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫25至30°C、相對濕度65至90%。

- 4月4日（四）：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫24至29°C、相對濕度65至90%。

- 4月5日（五）：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫23至28°C、相對濕度65至90%。

- 4月6日（六）：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫23至28°C、相對濕度65至90%。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#天文台 #天氣 #香港天氣 #Pantry熱話 #天氣預測 #轉天氣 #香港 #氣溫 #復活節 #清明節

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk