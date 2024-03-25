垃圾徵費4.1起推「先行先試」計劃！14個試點作實地測試！8月正式實施初期向3類住戶免費派指定袋、標籤！即睇你有無份+派發安排

垃圾徵費雖然押後至 8 月 1 日起正式實施，但政府將於 4 月 1 日率先在 14 個試點實行垃圾收費「先行先試」計劃作實地測試，向大家示範垃圾收費的操作。此外，政府在垃圾收費實施初期，集中向「三無」大廈、鄉郊村屋和公屋（包括過渡性房屋住戶）免費派發指定袋，即睇派發安排。

Read More︰

垃圾徵費延期、環保法照常4月起分階段執行！一文睇清9大類禁止提供 / 銷售即棄膠餐具！酒店梳洗用品同樣受限？

垃圾徵費8大FAQ︰指定袋最快1.26開賣！咩係「一袋兩用」？棄置家具貼幾多個標籤？推舉報平台app！一次睇勻零售點名單、收費、罰款詳情

垃圾徵費首批「先行先試」群組包括有公私營住宅、政府大樓、三無大廈、商場、食肆及院舍等，實地試行期間，政府將向所有試點免費派指定袋及標籤，並在過程中收集運作數據，了解垃圾產生者、前線清潔員工、垃圾收集商等持分者意見，有助檢視實行垃圾收費可能遇到的問題，檢視他們對實行垃圾收費的準備程度及可能遇到的問題，並計劃在 5 至 6 月交代試行計劃的報告。

● 西九龍政府合署

● 荃灣滿樂大廈安寧樓

● 柴灣連翠邨

● 九龍城成龍居

● 深水埗北河街 15 及 17 號（七層高三無大廈）

● 深水埗長沙灣道 58 號（五層高三無大廈）

● 大埔新達廣場

● 屯門卓爾廣場

● 新生精神康復會屯門長期護理院

● 屯門嘉濤耆樂苑

● 旺角鋿晶館

● 新蒲崗新光宴會廳

● 大家樂（金鐘海富中心分店）

● 大圍漢年茶餐廳

政府表示，8 月起推行的垃圾收費首 6 個月為適應期，對沒使用指定袋或標籤而棄置垃圾的違規人士盡量只給予勸喻及口頭警告，而非採取執法行動；另外為了協助市民適應垃圾收費和改變棄置廢物習慣，環保署將於垃圾收費實施初期，集中向「三無」大廈、鄉郊村屋和公屋（包括過渡性房屋住戶）免費派發容量為 15 公升的指定袋，每戶每月 20 個，為期 6 個月共 120 個免費指定袋，鼓勵減廢。派發安排如下︰

「三無」大廈住戶：

環保署將安排物流承辦商為每個「三無」大廈住戶上門派遞免費指定袋。如派遞時無人應門，會留下「通知卡」。住戶須於指定時間前登記到智能櫃或自提點領取免費指定袋。逾期登記一般將不獲受理，而相關住戶會被視為放棄領取免費指定袋。在特別情況下，個別持「通知卡」住戶如要求環保署再次安排上門派遞，可致電派發免費指定袋熱線電話尋求協助。

公屋（包括過渡性房屋）住戶：

環保署將安排運送免費指定袋到房屋署、房協及營運過渡性房屋的非政府組織所指定的地點，由他們直接分發給其租戶。

鄉郊村屋住戶：

環保署將安排運送免費指定袋到村公所或鄉事委員會辦公室，由村代表或所屬的鄉事委員會直接分發給其鄉郊村屋的住戶。相關的安排，如領取方式、次數、地點、日期及時間等，由村代表或所屬的鄉事委員會按其鄉村情況而決定。