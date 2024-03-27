27/03/2024
全球金融中心指數報告出爐！香港、新加坡僅一分之差！no. 1穩坐12期榜首！中國內地3大城市躋身Top 20！呢個超越洛杉磯！即睇詳細排名分數
Kennis Wong
Kennis Wong
思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
Senior Content Editor
全球很多發達城市視金融為樞紐，十分看重商業發展，香港也不例外！英國智庫機構Z/Yen與中國（深圳）綜合開發研究院早前聯合公布第35期《全球金融中心指數》（GFCI）報告。新加坡與香港兩者經常被相提並論，兩者只有一分之差！究竟這兩個地方排名幾多？哪個地方最多城市上榜？
香港與新加坡僅有一分之差！第1名穩坐12期榜首！
《全球金融中心指數》（GFCI）是由8,494名金融服務專業人士對 GFCI 線上調查問卷的回應，使用48,365份金融中心評估排名全球121個金融中心。整體而言，平均評級上升了1.62%，顯示了全球對金融業的信心持續存在，拉丁美洲和加勒比地區的中心平均評級上升了3.35%，中東和非洲的中心平均評級上升了2.16%。在排名前20名的金融中心中，沒有一個排名變化多於或少於4個，換言之世界主要經濟體的經濟前景沒有重大變化。
美國紐約由2018年9月發布GFCI 24以來一直位居第一，今期亦不例外，以764分穩坐領先全球的地位！而第二位與上期無異，依然是英國倫敦，取得747分。
（圖片來源：Unsplash）
至於第3及第4名可說是叮噹馬頭，新加坡以一分之差壓倒香港，獲得742分躋身三甲，而香港則以741分排名第4，兩者的分數與排名與上期一樣。至於第5名就是美國三藩市，以740分微微落後香港。
（圖片來源：Unsplash）
中國內地三大城市闖入Top 20！上海超越洛杉磯排名第6！
內地近來積極發展上海成為國內經濟中心，在今期《全球金融中心指數》成績不俗，分數上進步6分，以740分超越美國洛杉磯排名第6！而深圳及首都北京亦躋身二十強，前者以734分排名第11位，而後者則以730分位居第15位。雖然北京的分數上升3分至730分，但名次就比上期退步2名。而亞洲亦不只上述的城市或國家上榜，南韓首爾的分數比上期增長了6分至735分，成功進步一名，勇闖十強，成為最後一個上榜的Top 10亞洲城市！
（圖片來源：Unsplash）
至於被「爬頭」的洛杉磯下跌2名，排名第8位。不過美國各大城市排名不錯，共有5個地區上榜，分別為紐約、三藩市、洛杉磯、芝加哥及華盛頓。
第35期《全球金融中心指數》Top 20（分數）
第1位：紐約（764分）
第2位：倫敦（747分）
第3位：新加坡（742分）
第4位：香港（741分）
第5位：三藩市（740分）
第6位：上海（739分）
第7位：日內瓦（738分）
第8位：洛杉磯（737分）
第9位：芝加哥（736分）
第10位：首爾（735分）
第11位：深圳（734分）
第12位：華盛頓（733分）
第13位：法蘭克福（732分）
第14位：巴黎（731分）
第15位：北京（730分）
第16位：蘇黎世（729分）
第17位：盧森堡（728分）
第18位：悉尼（726分）
第19位：東京（725分）
第20位：杜拜（724分）
（圖片來源：Z/Yen官網）
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