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03/04/2024

福布斯全球億萬富豪榜公開！LVMH阿爾諾蟬聯全球首富！美國天后Taylor Swift首次入榜！鍾睒睒跌出20強？李嘉誠身家縮水排第幾？

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Text: Louise Yuen

　　《福布斯》（Forbes）公布最新 2024 年全球億萬富豪榜，法國奢侈品牌集團 LVMH 阿爾諾及其家族蟬聯榜首位置，身家比去年增長一成至逾 2,300 億美元。美國樂壇天后 Taylor Swift 更憑 11 億美元（約 85.8 億港元）淨資產首次上榜，成為首位靠音樂事業躋身億萬富豪的歌手。至於蟬聯香港首富的長和系創辦人李嘉誠在又排全球第幾位？

 

　　最新富豪榜共有 2,781 位上榜，其財富總額刷也新紀錄達 14.2 兆美元，較去年增加達 2 兆美元。大家最關心的三甲排名與去年一樣，由 LVMH 阿爾諾及其家族憑 2,330 億美元身家，蟬聯全球首富；而 Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）及亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）分別以 1,950 億及 1,940 億美元位列第 2、3 位。Meta 行政總裁朱克伯格則以 1,770 億美元位列第 4。

 

法國奢侈品牌集團 LVMH 阿爾諾（圖片來源︰Wikimedia Commons）

 

　　單計中國富豪的話，《福布斯》提到上榜人數雖然較往年減少，但內地億萬富豪人數依然高居世界第二，僅次於美國地區；其中農夫山泉董事長鍾睒睒雖然今年身家縮水，由去年的 680 億美元跌至 623 億美元，排名第 24 位，但在內地富豪中仍排名最高，連續第四年登中國首富，財富總值 623 億美元。字節跳動創辦人張一鳴及拼多多創辦人兼董事長黃崢分別以 434 億及 389 億美元排名第 27 及 33 位。長和系創辦人李嘉誠就以 373 億美元身家位列第 38 位。

 

（網上圖片）

 

　　值得一提，今年有 265 位新面孔加入億萬富豪榜，最吸睛一定是美國樂壇天后 Taylor Swift，其五大洲時代巡迴演唱會成為首個總收入超過 10 億美元的巡迴演出，而她則以 11 億美元淨資產首次入榜。法國時裝設計師 Christian Louboutin 以「紅底鞋」為人熟悉，她以估計 12 億美元財富躋身富豪行列，另外前 NBA 球星「魔術手」Magic Johnson 也榜上有名。

 

（圖片來源︰IG @taylorswift）

 

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