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05/04/2024

垃圾徵費 | 二手傢俬回收服務一覽！邊間合規格即免費回收？捐贈有需要家庭 / 自設車隊遠近都收 / 搬運費每$1,000換$100現金券

#打工仔 #Pantry熱話 #回收 #免費 #垃圾徵費 #環保 #GreenLife #二手傢俬
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Text: Sammy Leung

　　香港政府將於2024年8月1日實施都市固體廢物收費（垃圾收費），可能很多人已經慢慢整理家中的物品，除了扔了不同的廢物外，還會發現一些不用的用品，好像是傢俬、電器、書本等等。如果見到自己不用的傢俬想回收的話，好，今次就一齊看看設回收傢俬服務的公司吧！

 

回收傢俬│1. Homeniture Limited：收費回收！$1,000換$100電子現金券

 

　　Homeniture Limited提供住宅及工商零售的專業室內設計、度身訂造傢俬、處理回收舊傢俬及翻新珍貴實木傢俱的服務。Homeniture Limited會回收合適的物品，主要考慮傢俱完整度高、狀態良好、標準尺寸和物料等要素。零件配件會被重用於維修用途，原件傢俱則會被翻新、修復，最後會在二手網店作重售用途以維持營運。大家可以先提供指定資料得到搬運報價；確認訂單時選擇eco option，並繳交訂金；完成訂單及繳付尾數，搬運人員提供收據；將收據電郵給Homeniture Limited，便能獲取電子現金券。電子現金券方面，無論當中是否有傢俱可被回收，客人都可憑收據換對應的賺物優惠卷，每$1,000的收費便能換取一張 $100 的電子現金券。

 

 

Homeniture Limited

詳情按此

 

下一頁：磨損程度可接受電器都有機會回收！部分捐贈予有需要家庭

 

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