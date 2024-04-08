全球熱門網站排名出爐！YouTube平均造訪時間高於no.1？Facebook排名竟高過Instagram？Apple、Spotify跌幅明顯！一人氣網購平台竟跌出100強

身為忙碌的都市人，我們每日一定離不開用電腦、電話上網查閱資料，或者瀏覽社交平台與人連繫等等。以色列軟體及資料公司SimilarWeb收集全球數據，得出最熱門網站排名！究竟全球人們造訪最多、停留得最久的網站是哪些？即睇以色列軟體及資料公司SimilarWeb分析排行！

全球用戶平均花逾10分鐘於第一位網站、五強中有3個為社交網站！

以色列軟體及資料公司SimilarWeb分析全球瀏覽數據，按造訪量得出最熱門、最多人搜尋的網站。發現google.com（Google）為全球用戶造訪最多的網站，平均瀏覽時間為10分鐘41秒，將網站瀏覽總數除以訪客總數，得出用戶每次造訪都會查看8.75個頁面，跳出率為 28.04%，意味著有28.04%的訪客在僅查看一頁後就離開了網站，宏觀所有網站的數據，這個百分比屬於低。而第2名的熱門網站為youtube.com（YouTube），平均瀏覽時間為20分09秒，用戶平均瀏覽都會看到11.45個頁面，而跳出率則為22%！

（圖片來源：Unsplash）

五強中由第3名開始成為社交平台的天下，第3名為facebook.com（Facebook）。這個由2004年開始經營的社交媒體獲得10分鐘33秒的平均瀏覽時間，而用戶每次都會查閱9.43個頁面，不過跳出率就比Google及YouTube高，有31.08%。雖然Facebook在香港不再像以前般盛行，但看來在全球仍是很受歡迎！而第4名的社交平台相對較多年輕人使用，instagram.com（Instagram）獲得8分鐘20秒的平均瀏覽時間，以及9.43個瀏覽頁面、35.82%的跳出率排列第4名。Instagram讓用戶們發布相片及影片，大家在閒時總是想按出來「碌一碌」止癮，然後放下繼續工作，難怪跳出率會比較高。而第5名就是改名為X、前身為twitter.com的社交網站，它獲得11分鐘05秒的平均瀏覽時間，有10.91個平均瀏覽頁面，跳出率高達「3字頭」至31.83%。值得一提的是這幾個網站的排名無加無減，證明熱門網站地位非浪得虛名！

另外，十強名單中亦出現內地網站「百度」baidu.com。人們平均持續瀏覽4分鐘42秒，平均造訪頁數為7.84頁，跳出率為24.83%。而與Google、百度有著相似性質的Yahoo則排第8位，全球平均造訪時間為8分鐘41秒，平均瀏覽5.53頁，但跳出率高達33.99%。

（圖片來源：Envato）

Apple、Spotify、BBC等網站地位下跌最明顯！一個網購平台直接跌出100強？

Google、Facebook等全球知名網站穩坐五強位置，但有些看似十分多人瀏覽的網站在2024年3月的排名就有明顯跌幅。當中美國教育網站instructure.com最為顯著，急跌15位至第80名，而公信力高的bbc.co.uk亦跌了8位，排名第67名。內地「煲劇」網bilibili.com及apple.com同樣下跌5位，分別位居第31名及第79名。音樂串流平台spotify.com亦下降4位至第74名。

雖然以上網站跌幅較明顯，但依然躋身100強，成績尚算不俗，但有些網站地位下跌後就未能在榜上看到其蹤影，例如amazon.co.uk跌了5名、Facebook附屬的通訊工具messenger.com下跌2名。相反，telegram.org近年成為全球通訊軟件新寵兒，上升2級「趕上尾班車」，躋身Top 100！

（圖片來源：Unsplash）

全球熱門網站（更新至2024年4月1日）

1. google.com

2. youtube.com

3. facebook.com

4. instagram.com

5. twitter.com

6. baidu.com

7. wikipedia.org

8. yahoo.com

9. yandex.ru

10. whatsapp.com