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16/04/2024

退休需多少儲備先夠？調查︰逾$X,XXX萬才可舒適退休！美國人只得69萬港幣積蓄！Z世代、千禧世代面對長壽+通脹，儲備門檻有幾高？

#打工仔 #美國 #嬰兒潮 #退休 #Pantry熱話 #千禧世代 #Z世代 #X世代 #社會保障 #退休儲備
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Text: Louise Yuen

　　打工仔到底需要多少儲備才能安心退休，開展人生下半場呢？財富管理公司 Northwestern Mutual 早前公布最新研究，美國人認為起碼有146 萬美元（約 1139 萬港元）才能「舒適退休」！

 

　　Northwestern Mutual 指，隨著美國 65 歲以上人口增加、將削減的社會保障福利，種種因素都令退休成本增加，因此受訪者普遍認為有146 萬美元（約 1,139 萬港元）儲備，才可以「舒適退休」，金額比 4 年前上升逾 5 成；但平均積蓄卻只得約 8.84 萬美元（約 69 萬港元）。

 

（圖片來源︰envato）

 

　　最有趣是，即使大家銀行戶口中的退休儲備不似預期，甚至相差近 17 倍；年紀愈大的受訪者對此卻愈是樂觀，像 60 歲或以上的「嬰兒潮世代」認為 99 萬美元（約 770 萬港元）已足夠退休生活；正值中年的 X 世代則界定 156 萬美元（約 1,220 萬港元）為舒適退休的門檻。而Z 世代及千禧世代對舒適退休的儲備門檻定得最高，兩者均超過160 萬美元（約 1,250 萬港元），原因跟通脹、長壽有關，Z 世代預計能活到 100 歲，但 60 歲便退休，自然需預留更多生活儲備。

 

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