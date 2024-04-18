WhatsApp新功能｜對話列表增篩選功能！列出未讀訊息/ 群組對話！對話可直接在對話清單置頂？即睇使用教學

大家有無數過自己的 WhatsApp 對話列表有幾多個 chat room？深明大家的訊息多到碌極碌唔完，WhatsApp 最近推出 2 大新功能，包括新增聊天室篩選條件，以及可把最多 5 個對話置頂，務求大家能更快找到所需訊息！

WhatsApp新功能｜新增「對話列表篩選條件」！一次過列未讀訊息／群組的對話

新推出的「對話列表篩選條件」其實是在對話列表頂端新增「全部」、「未讀」和「群組」三個篩選條件，只要點按一下便能顯示相關訊息，省卻捲動查看整個對話列表的時間。現時在 WhatsApp Web 版已經出現了這個對話列表篩選的選項，不過於 WhatsApp app 搜索欄下 只有篩選出未讀訊息，暫時未見「群組」對話的列表，官方預計未來幾週內將能全面生效。

● 全部︰此為預設瀏覽模式，會顯示所有訊息。

● 未讀︰如果想查看需要跟進或回覆的對話，可以選擇這個選項。畫面上會顯示由您標示為未讀或未曾開啟過的訊息，方便您優先回覆。

● 群組︰我們現推出這項眾多用戶要求的功能，讓您可以將所有的群組對話集中歸納。

WhatsApp新功能｜不只訊息置頂！直接把對話放在對話清單頂

WhatsApp 在去年 12 月起推出置頂功能，大家可以將個別訊息置頂於一對一對話或群組對話當中，並分為 24 小時、7 天或 30 天。此外，據說 WhatsApp beta 版本正測試對話置頂功能，不是指個別訊息，而是可以直接把最多 5 個對話固定在對話清單的頂部，方便大家快速找到常用聯絡人及群組。

【將訊息置頂方法】

● Android：長按訊息。點按 more options > 置頂 > 選擇置頂時長（24 小時、7 天或 30 天）> 置頂。

● iPhone：長按訊息。點按更多選項 > 置頂 > 選取置頂時長（24 小時、7 天或 30 天）。

● 網頁版及桌面版：前往您想要置頂的訊息並點擊 menu > 將訊息置頂 > 選擇置頂時長（24 小時、7 天或 30 天）> 置頂。

【將對話置頂方法】

● iPhone：將您要置頂的對話向右掃，然後點按置頂。

● Android：長按您要置頂的對話，然後點按 pin chat。