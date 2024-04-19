天氣預報 | 天文台預告下周持續落雨、雷暴！分區氣溫高達33°C！下雨天打工仔4招防變「落湯雞」：日本警視廳教用一防跣神器！即睇未來9日天氣預測

這幾天時不時都下雨，而昨日(18日)天文台一度發出黃色暴雨警告信號，今日(19日)又一度出現雷暴警告。上班一族最怕的是上班時、放假時下大雨，前者是整身全濕回到Office真的很麻煩，後者是放假下雨少了很多可做的戶外活動，所以次次下雨都不禁想「唔通連個天都唔鍾意我」。不過，既然改變不了下雨的事實，不如大家一齊做好準備，先看看下星期哪些日子會下雨，再計劃好上班要怎樣應對！

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昨日(18日)，天文台一度發出黃色暴雨警告信號，今日(19日)又又一度出現雷暴警告，可能大家都猜到這幾天會下雨。臨近周末，當然要看清楚未來幾日的天氣，讓自己可以好好Plan下周末的活動。先一齊看看今日的天氣，天文台在4月19日正午12時發出雷暴警告，有效時間至今日下午2時正，預料大嶼山、新界西部有局部地區雷暴。而今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。天文台指雷暴發生時，記得要做好以下預防措施：

1. 如身處室外，請到安全地方躲避。

2. 離開水面。切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動。

3. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

圖片來源：天文台

天文台指，一股偏南氣流正為珠江口一帶及廣東西部帶來驟雨及雷暴；同時，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。因為受低壓槽影響，華南未來數日天氣不穩定。4月20日星期六大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。初時短暫時間有陽光；4月21日大致多雲，間中有驟雨。稍後雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。換句話說，即是星期六日都會下雨，所以今個假期要出外的話，一定要帶雨傘！

圖片來源： Unsplash@Henry Martindale

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