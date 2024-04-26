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26/04/2024

天氣預報 | 北上必睇！網上實時Check深圳、珠海、廣州有無落雨！大灣區11個城市60多個地區天氣有齊！一次過睇7天天氣預報、警告、雨量！即睇網站連結

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Text: Sammy Leung

　　假日北上已成為部分香港人的必做活動，大家北上去玩前，除了會搜尋好美食、打卡位，大家會不會留意當地的天氣？今次跟大家一齊看看一個大灣區天氣網站，當中記下大灣區超多地方的天氣，北上時就可以多個預算，不怕遇上不好的天氣！

 

延伸閱讀：

 

中山自由行 | 中山一日遊打卡點、必食推介！南洋風騎樓步行街 / 影視拍攝基地一秒穿越百年前 / 仿圍屋食客家菜 / 一試難忘糟粕醋火鍋

 

　　很多人放假都會北上吃喝玩樂，不過去玩最怕就是天氣不好。近日，春夏天到來，狂風暴雨時有發生，如果沒有查清楚天氣，一個不好彩，分分鐘就北上就遇上下大雨，全身濕透十分麻煩。所以，今次跟大家介紹一個大灣區天氣網站，譲大家可以北上前實時Check天氣，減少做「落湯雞」的機會！

 

圖片來源：粵港澳大灣區天氣網站

 

　　在廣東省氣象局、香港天文台及澳門地球物理暨氣象局業務合作下，香港天文台負責開發及運行大灣區天氣網站「粵‧港‧澳 大灣區天氣網站」，上面提供粵港澳大灣區天氣資訊，包括香港、澳門兩個特別行政區，和廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶，一共有11個城市60多個地區。大家只要拉大，更可以見到分區的天氣情況，好像港人最愛去的深圳，我們可以看到福田、羅湖、寶安、卜龍崗等天氣。按進去每一地方，仲可以見到7天天氣預報，真的十分適合常常北上的人！可以看到今日的天氣，整個大灣區都在下雨，深圳更發出「雷雨大風」預警。

 

 

(圖片來源：粵港澳大灣區天氣網站)

 

　　大灣區天氣網站上的資料分別由廣東省氣象局、香港天文台及澳門地球物理暨氣象局提供，資料包括天氣警告、天氣預報、氣溫、相對濕度、風向、一小時雨量、能見度、閃電位置 (雲對地)。閃電數據每5分鐘更新，而溫度、濕度、風向、風速觀測數據每10分鐘更新，而一小時雨量數據每30分鐘更新。

 

右面可以選擇想看的資料(圖片來源：粵港澳大灣區天氣網站)

 

天氣警告(圖片來源：粵港澳大灣區天氣網站)

 

 

即睇粵.港.澳大灣區天氣網站

 

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