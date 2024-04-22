《時代雜誌》公開百大最具影響力人物！宮崎駿被封時代象徵！Nvidia創辦人黃仁勳入圍創新者名單/ 微軟、比亞迪CEO為創科界巨人！即睇完整名單

美國《時代雜誌》（Time）最近公布 2024 年百大最具影響力人物名單，藝術家（Artists）、時代象徵（Icons）、巨人（Titans）、領袖（Leaders）、創新者（Innovators）及先鋒（Pioneers） 6 大類別當中，英國創作歌手 Dua Lipa、雙棲超強運動員 Patrick Mahomes、電影明星 Taraji P. Henson 及俄羅斯政治領袖 Yulia Navalnaya 分別登上《時代》雜誌的封面人物，而日本動畫大師宮崎駿、AI晶片龍頭 Nvidia 創辦人黃仁勳、Loewe 創意總監 Jonathan Anderson 等名人同樣上榜，即睇完整名單。

時代雜誌最具影響力人物｜時代象徵︰宮崎駿被封最具影響力動畫導演！美國演員Taraji P. Henson二度入選

《時代雜誌》百大最具影響力人物名單中，討論度最高一定是日本著名動畫大師宮崎駿，繼《千與千尋》之後，上月再憑《蒼鷺與少年》榮獲第 96 屆奧斯卡金像獎最佳動畫片。雜誌形容，宮崎駿的作品總能勾畫出現實世界中不可能出現的美，令人掀起一種罕見情感；同時他也是一個殘酷的現實主義者，深明人類塑造地球的同時，貪婪、戰爭及憤怒也在摧毀地球，是最好也是最壞的存在，創作出一部部真誠且獨一無二的作品，被盛讚為動畫史上最具影響力的導演。

日本動畫大師宮崎駿（圖片來源︰IG @ghibliusa）

登上「時代象徵」組別的還有二度入選美國女演員 Taraji P. Henson、跨性別演員 Elliot Page、指控西班牙足總主席強吻的女足球員 Jenni Hermoso，以及加沙記者 Motaz Azaiza、剛果婦女權利組織 SOFEPADI 主席 Julienne Lusenge 等。

美國女演員 Taraji P. Henson（圖片來源︰IG @time）

時代象徵（Icons）

● Taraji P. Henson

● Kylie Minogue

● Elliot Page

● Burna Boy

● Michael J. Fox

● Thelma Golden

● Sofia Coppola

● Jenni Hermoso

● Frank Mugisha

● Motaz Azaiza

● Sakshi Malik

● Mark Cuban

● Hayao Miyazaki

● Suzanne Simard

● Julienne Lusenge

● Rosanna Flamer-Caldera

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