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25/04/2024

Android手機用戶注意！PayMe即將停止支援舊款Android系統！幾時之前要更新系統？被停用後點攞返錢？轉賬至銀行要等咁耐！即睇會否關你事

#打工仔 #Android #PayMe #Pantry熱話 #轉賬 #HSBC #滙豐 #Google
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Text: Kennis Wong

　　大家和同事食Lunch，又或者在網店、門市付款時，是不是慣於用PayMe付款？不過，Anroid系統過舊的用戶要留意，假如再不更新系統，大家可能臨畀錢一刻才發現自己的PayMe已停用！因為PayMe by HSBC宣布將取消支援舊款Android電話！即睇有無你份，遇到這樣的情況可以怎樣做？

 

　　由5月16日後，PayMe將不再支援Android 8以下的作業系統，意味住假如你的電話仍然停留於較舊款的系統，就即將不能再使用PayMe。趁住這段時間，你可以往電話中的「設定」，然後按「軟件更新」進行更新，確保往後能繼續使用PayMe。

 

（圖片來源：PayMe by HSBC）

 

　　翻查資料，Android 8是Google於2017年發布的作業系統，即使是當年最新推出的電話，應該在打後日子仍有更新到較新版本的空間，換言之受影響的人應該是正在使用2017年或之前推出的Android電話。假如電話太舊，又或者儲存空間不足無法更新怎麼辦？

 

　　大家可以使用PayMe直到5月16日，並於該日前預先提取你的錢包結餘。假如錯過了這個緩衝期，就需要到PayMe by HSBC網頁按「需要幫助？」與客戶服務團隊聯絡，安排轉賬至銀行，如果轉至滙豐銀行戶口，可能需要最多2星期，而非滙豐銀行戶口，或需時最多30天。不想等待那麼久的話，記住用這大半個月時間處理好PayMe戶口喇！

 

5月16日後，Android 8以下用戶想轉賬金錢至銀行，可到PayMe by HSBC網站按右上方的「需要幫助？」與客戶服務團隊聯絡。

（圖片來源：PayMe by HSBC）

 

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