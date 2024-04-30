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30/04/2024

退休人士自製長糧！香港年金新推3大措施+優惠！每月年金金額加碼25%！每年拎多$6,000？3類人可有保費折扣優惠

#規劃 #退休 #退休金 #退休生活 #Pantry熱話 #安老福利
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Text: Sammy Leung

　　退休一定早早計劃、未雨綢繆，而提到香港的退休三寶，可能大家都會想到香港按揭證券公司推出的香港年金計劃，大家可以一筆過繳付保費，其後每月就會得到一筆固定的年金收入，直至百年歸老，即是自製長糧。而近日，香港按揭證券有限公司全資擁有的香港年金有限公司（香港年金公司）宣布推出香港年金計劃3大優化措施及推廣優惠。

 

延伸閱讀：

退休規劃｜74歲日本教授每月$1.4萬退休金！做錯3件事退休4年險破產！籌備退休生活5大Tips分享！高收入人士要留意2點

退休需多少儲備先夠？調查︰逾$X,XXX萬才可舒適退休！美國人只得69萬港幣積蓄！Z世代、千禧世代面對長壽+通脹，儲備門檻有幾高？

 

 

圖片來源：Unsplash @Danie Franco

 

 

　　大家開始計劃退休生活了嗎？退休一定早早計劃、未雨綢繆。而近日，香港按揭證券有限公司全資擁有的香港年金有限公司（香港年金公司）宣布推出香港年金計劃3大優化措施及推廣優惠：

 

1. 終身加碼月月享

 

　　於2024年4月29日至12月31日成功投保香港年金計劃，每名客戶新投保的首30萬港元保費所收取的每月年金金額將會終身增加25%。年金金額全年總額示例（以30萬港元的新保費計算）：

 

 

　　可以從上表見到，投保時已屆年齡75歲的男性全年保證年金金額為$26,496，在終身加碼月月享的優惠下，每年可拿多$6,624，即是一共$33,120！但要留意一定是新投保的首30萬港元保費！

 

 

2. 優化特別款項提取安排

　　由2024年4月29日起，大家最高可提取100%已繳保費的餘額以應付醫療相關開支，而不需繳付任何提取費用，終身提取上限為100萬港元。優化特別款項提取安排適用於所有現有及新造保單。

 

圖片來源：Unsplash @micheile Henderson

 

 

2. 保費折扣優惠

　　於2024年4月29日至12月31日內，強制性公積金計劃成員或職業退休計劃成員，以及AMIGOS By HKMC會員成功投保香港年金計劃，可享高達2%的保費折扣。

 

 

 

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