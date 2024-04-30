30/04/2024
退休人士自製長糧！香港年金新推3大措施+優惠！每月年金金額加碼25%！每年拎多$6,000？3類人可有保費折扣優惠
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
退休一定早早計劃、未雨綢繆，而提到香港的退休三寶，可能大家都會想到香港按揭證券公司推出的香港年金計劃，大家可以一筆過繳付保費，其後每月就會得到一筆固定的年金收入，直至百年歸老，即是自製長糧。而近日，香港按揭證券有限公司全資擁有的香港年金有限公司（香港年金公司）宣布推出香港年金計劃3大優化措施及推廣優惠。
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圖片來源：Unsplash @Danie Franco
大家開始計劃退休生活了嗎？退休一定早早計劃、未雨綢繆。而近日，香港按揭證券有限公司全資擁有的香港年金有限公司（香港年金公司）宣布推出香港年金計劃3大優化措施及推廣優惠：
1. 終身加碼月月享
於2024年4月29日至12月31日成功投保香港年金計劃，每名客戶新投保的首30萬港元保費所收取的每月年金金額將會終身增加25%。年金金額全年總額示例（以30萬港元的新保費計算）：
可以從上表見到，投保時已屆年齡75歲的男性全年保證年金金額為$26,496，在終身加碼月月享的優惠下，每年可拿多$6,624，即是一共$33,120！但要留意一定是新投保的首30萬港元保費！
2. 優化特別款項提取安排
由2024年4月29日起，大家最高可提取100%已繳保費的餘額以應付醫療相關開支，而不需繳付任何提取費用，終身提取上限為100萬港元。優化特別款項提取安排適用於所有現有及新造保單。
圖片來源：Unsplash @micheile Henderson
2. 保費折扣優惠