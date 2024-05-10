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10/05/2024

免費長者課程 | 政府推長者進階數碼培訓計劃！免費學網購、流動支付、航拍、用社交媒體！12間長者學苑開班！即睇參加資格

#打工仔 #樂齡科技 #長者 #Pantry熱話 #智慧生活 #網購 #智慧醫療 #網絡安全 #社交媒體 #航拍 #流動支付 #技能增值 #課程 #免費
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Text: Sammy Leung

　　科技日新月異，大家雖然識用手機、電腦上網，但遇上一些較複雜的或較新的App及事物，通常都要花很多時間去研究。有時子女未必有空幫手，如果想網上購物、流動支付等，真的不知如何去處理。如果有一些簡單的培訓課程，讓長者去學習進階數碼科技，當然是最好不過，所以政府曾推出長者進階數碼培訓課程，而近日又再宣布新一期長者進階數碼培訓課程已經開始接受報名！

 

　　政府資訊科技總監辦公室昨日(9日)宣布，新一期長者進階數碼培訓課程已經開始接受報名！老友記想學數碼科技，但又不好意思打擾子女，不如去看看資科辦聯同12間長者學苑推行的「長者進階數碼培訓計劃」，課程費用是全免的！

 

　　12間長者學苑包括：明愛胡振中中學長者學苑、香港都會大學長者學苑、港島區長者學苑聯網、麗澤長者學苑、嶺南衡怡紀念中學長者學苑、嶺大長者學苑、樂善蓮社創新長者學苑、新界西長者學苑聯網、培聖長者學苑、香港理工大學樂齡與家庭研究中心、德心長者學苑、屯輝長者學苑。

 

圖片來源：Unsplash @John Schnobrich

 

　　「長者進階數碼培訓計劃」課程費用全免外，內容十分貼地，包括了政府常用應用程式（例如「智方便」）、內地常用應用程式、智慧醫療、網上購物、流動支付、電子錢包、社交媒體、同網絡安全等。60歲或以上並具基本數碼科技知識的長者就可以參加，學完之後，生活就更方便！

 

 

　　今次編輯為大家揀選了一些十分有趣的課程：

 

●　明愛胡振中中學長者學苑：航空拍攝

●　德心長者學苑：跨境出行篇

●　明愛胡振中中學長者學苑：網上購物

●　香港理工大學樂齡與家庭研究中心：手機中班 - 社交媒體及即時通訊

●　香港都會大學長者學苑：康文樂享一站通

●　香港都會大學長者學苑：防騙資訊智掌握

 

　　而報名方法方面，每間長者學苑都不同，大致有網上、親身及電話報名，大家看中想學的課程後，可以打去查詢。而「長者進階數碼培訓計劃」是為期兩年的，暫時可供報讀課程由2024 年 5 月至7月都有，有關最新的課程資料請向相關長者學苑查詢。

 

圖片來源：Unsplash @Gervyn Louis

 

長者進階數碼培訓計劃（2024-2026）

詳情按此

 

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