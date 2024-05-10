WhatsApp推新介面設計！即睇5大更新內容：更暗Dark mode減眼睛疲勞、篩選器過濾對話找未讀訊息！Android、iOS各加一樣實用功能！

WhatsApp是港人常用的社交、溝通工具，和朋友約時間會用、和工作伙伴溝通都會用到。近日，可能大家已經發現WhatsApp好像有點不同，原來WhatsApp已推出全新介面設計，當中有5大介面設計更新，即睇！

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WhatsApp今天(10日)宣布，推出全新介面設計，當中更會有5大介面設計更新，部分是令令介面摩登清新，還有一些是令到大家更易使用！常用的朋友可能已經發現WhatsApp有一些改變。介面設計5大更新：

● 以綠色調統一iOS及Android介面上顯示的的色彩配置：對比起之前的舊介面，新推出的介面令人有新鮮、簡單的感覺

● Dark mode更暗：Dark mode會比之前更暗，令到大家在弱光環境下，減少眼睛疲勞的機會

● 更新頭像、圖示及對話背景：風格變得簡單又新鮮

● Android及iOS新功能：Android加入底部列，Android 用戶可以在底部列更快找到自己需要的內容，只要用拇指就可以控制，超方便。而iOS新增附件匣，發送照片和影片更容易。

● 對話列表篩選條件：只要大家輸入篩選條件，就可以快速過濾重要對話，不用一個個對話看。選擇「未讀」更可以看到錯過了的訊息