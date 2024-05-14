東張西望 | 全城熱話！一文睇清76歲何伯愛上新何太事件！街市飲湯飲出感情！定情龍鳳鐲價值咁多萬！網民爆新何太已是第三次結婚？睇埋何太12句啜核金句

近日，全城其中一個最熱話題，應該是《東張西望》報導中的何伯新何太事件吧！東張西望一連兩星期報導了幾集他們的故事，大家看完報導，在茶餘飯後都會和家人、朋友、同事討論76歲何伯及何太。如果大家還未知事情的經過，沒關係，今次和大家一齊看看何伯事件及何太N句啜核金句！

最近，《東張西望》報導了一宗有關76歲何伯愛上一位46歲內地女士後，與五子女關係缺裂，畢生積蓄450萬疑被細女提走的故事。到底是怎樣的一回事呢？原來，這位76歲何伯的太太在9年前因病去世，但全家人關係一直很好，不時食飯、聚會及去旅行。

圖片來源：YouTube@東張+

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但一家人的關係在今年初就因為一個女人而反目，導致何伯跟5個子女決裂。原來，何伯有一日在街市邂逅了一位46歲內地女士，雖然年紀相差30年，當時這位內地女士在街巿擺臨時檔位，而則何伯在對面的報紙檔朝夕相對，何伯指：「她煲湯給我，幾好飲的，所以飲出感情。」何伯更請這位內地女士食飯，而內地女士都買了飯給何伯，這舉動感動了何伯，所以二人就決定在一起。

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可惜，二人的戀情並沒有得到何伯的五個子女的認同，子女要求父親中斷這段關係，但何伯想找一個伴：「你媽走了9年，我第一次識一個」。這位46歲的何太，在內地來港，有一個18歲的兒子，和何伯認識一個多月就主動提出結婚，所以他們為了真愛，便不理何伯子女的反對就註冊了。何太指自己和何伯相處多了：「跟他發生了一些關係，所以就決定結婚。」何伯在婚後就送了超過10萬的名錶、2卡鑽石戒指等作為結婚禮物，價值高達30萬，二人更指，自己揀禮物的口味都十分合拍，看上去相當開心。

對於這位新媽媽，5位仔女認為「新何太」想結婚是因為想要何伯的身家，怕父親被騙，但何伯非常信任自己的太太不是「壞女人」，指五個仔態度令到自己十分心痛。何太認識何伯2個月，就向何伯提出從定期戶口提早提取100萬，用來做飲食生意：「想做餐飲，覺得香港餐飲業有得做。」

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但因為在定期戶口提早拿錢，是需要被罰11萬元，所以他們就沒有急於取款。而這個定期戶口其實是何伯和細女的聯名戶口，而何伯聲稱要二人簽名才可以取走金錢，但在他再次去銀行時發現，定期戶口只剩下$4,000多，450萬已被家人提取。但銀行職員指，定期戶口是單簽，所以任何一方去拿錢都可以。在何伯質問下，女兒更指沒有拿走金錢。十分生氣的何伯，就決定上《東張》。而《東張》向銀行查詢，銀行回覆單簽還是雙簽由客戶決定，戶口亦根據既定程序處理，並未有任何不可或違規之處。

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