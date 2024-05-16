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16/05/2024

消委會實測5款垃圾電話攔截App：小熊來電、Whoscall！邊2款疑外洩個人資料？連住址畀人任意查看？附消委會使用+防詐騙Tips！

#Pantry熱話 #生活百科 #App #消委會 #詐騙
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Text: Sammy Leung

　　平均每日會收到多少個垃圾電話，很多人收到「2」、「3」字頭的電話都會不聽，但一日收到幾個的話，真的有點煩厭。所以市面上有不少App指可以攔截垃圾電話，但這些程式是否真的安全？最後，消委會實試了5款攔截垃圾電話程式，一次過比拼服務和收費！即睇！

 

　　當你的手機響起，大家第一時間覺得是誰打來呢？促銷？詐騙？一日收到幾個垃圾電話的情況真的時有發生，所以很多人都會在智能電話安裝攔截程式。所以消委會檢視了市面上5款較受歡迎的垃圾電話攔截App，結果發現部分程式會把用戶的通訊錄上載到伺服器供其他用戶搜索，所以大家使用時一定要注意！今次，消委會於今年2月選取了5款較多本港消費者使用的垃圾電話攔截程式，集中於來電攔截功能實試了以下App：

 

1. CallApp

2. 小熊來電 Call Defender

3. 芝麻來電Jima Caller ID

4. Truecaller

5. Whoscall

 

消委會攔截垃圾電話App│CallApp要求存取多達8項個人資料

 

　　在5個程式中，CallApp和Truecaller規定必須註冊帳戶才使用，而小熊來電Call Defender的Android版本亦有相關要求；大家註冊帳戶時，可以用電郵地址、電話號碼等。大部分App都要在註冊時索取姓名、電郵地址、個人頭像等資料，但如果大家使用Facebook帳戶註冊CallApp，CallApp要求存取多達8項個人資料，包括姓名、個人頭像、電郵地址、出生日期、相片、影片、朋友名單，以及生活時報連結。而小熊來電 Call Defender及Truecaller會要求通過電話號碼驗證程序。大家如果不想提供太多個人資料，可以試用其他方法註冊或使用其他App。

 

CallApp

CallApp要求存取多達8項個人資料(圖片來源：消委會)

 

下一頁：2款疑外洩個人資料？

 

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