大學排名｜英國THE全球年輕大學排名出爐！全球十大香港佔3席！邊間躋身三甲之列？即睇完整名單

英國「泰晤士高等教育」（THE）日前公布 2024 年度全球年輕大學排名，本港共 3 間大學躋身全球 Top 10，成績最好要數第 3 位的科大，按年跌一位，緊隨其後是第 4 位的城大，連升兩位，而理大則下跌 3 位至第七位。即睇全球年輕大學最新排行榜詳情。

THE 全球年輕大學排行榜以建校少於 50 年的大學為主打，按其研究質素、教學、研究環境、國際展望及行業收入等項目評分。今次有多達 79 個國家及地區共 673 間大學參與排名，當中新加坡南洋理工大學以 84.8 分蟬聯榜首，分別在行業收入、研究質素及國際展望中獲逾 90 分高分；第 2 位則是巴黎文理研究大學，按年升一位。

（圖片來源︰南洋理工大學）

第 3、4 位同為香港代表，分別是香港科技大學及香港城市大學，兩者均在行業收入獲 100 分滿分，研究質素及國際展望同樣超過 90 分，前者更連續 9 年躋身該排名全球三甲；後者連續 8 年上榜全球十大，但今年的名次可說是創新高；惟兩間學在教學方面均略遜一籌，按次序只獲 60.4 及 62.4 分。巴黎的薩克雷大學排名全球第 5。

（圖片來源︰香港科技大學）

2024 年度全球年輕大學排名首10位



第1位︰新加坡 南洋理工大學（84.8）

第2位︰法國 巴黎文理研究大學（82.4）

第3位︰香港科技大學（79.3）

第4位︰香港城市大學（78.1）

第5位︰法國 巴黎-薩克雷大學（77.1）

第6位︰法國 巴黎理工學院（77.0）

第7位︰香港理工大學（75.5）

第8位︰法國 索邦大學（71.8）

第9位︰韓國 浦項科技大學（71.6）

第10位︰荷蘭 馬斯特里赫特大學（70.8）

完整名單按此