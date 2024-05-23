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23/05/2024

香港排名 | 首個全球經濟城市指數出爐！千個城市比拼經濟、環境5大範疇！第4名是這亞洲城市？香港輸新加坡排第幾？附完整名單連結

#Pantry熱話 #排行榜 #排名 #香港 #城市指數
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Text: Sammy Leung

　　牛津經濟研究院（Oxford Economics）推出了首個經濟城市指數（Oxford Economics Global Cities Index），當中分了5個範疇，評估了全球1,000個城市。在整體評分中，香港今次排第幾？即睇！

 

　　早前，牛津經濟研究院（Oxford Economics）推出了首個經濟城市指數（Oxford Economics Global Cities Index），用了人力資本、經濟、生活質素、環境及管治5個範疇，去評估了全球1,000個城市。除了以上5個範疇都會分數外，還會有全球經濟城市指數綜合排名，今次一齊看看全球經濟城市指數Top10！

 

全球經濟城市指數Top10

第1名：紐約(100分)

第2名：倫敦(99.4分)

第3名：聖荷西(98.5分)

第4名：東京(97.8分)

第5名：巴黎(96.3分)

第6名：西雅圖(95.8分)

第7名：洛杉磯(95.4分) 

第8名：三藩市(94.7分)

第9名：墨爾本(94.6分)

第10名：蘇黎世(94.2分)

 

圖片來源：Unsplash@Michael Discenza

 

　　在全球經濟城市指數Top10中，紐約是第一名，得到綜合評分為100！第二名是99.4分的倫敦；第3名是98.5分的聖荷西；第4名是東京97.8分，綜合評分是亞洲第一；第5名是巴黎，得到96.3分。

 

　　如果只看香港的話，在1,000個城市中整體排名是76，人力資本排第56、經濟排第89、生活質素排第151、環境排第583及管治排第299。而亞洲整體排名上，除了第4名的東京外，還有第41名的首爾、第42名的新加坡、第65名的台北。


圖片來源：Unsplash@Dan Freeman


完整名單按此

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