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28/05/2024

飛行航線排行榜 | 全球最多亂流航線2023！Top 10亞洲佔7條！香港有無份？長途機頭3名都由日本這地方起飛！即睇完整排名連結

#打工仔 #Pantry熱話 #旅遊 #飛機 #飛行路線
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Text: Sammy Leung

　　近日，大家都應該有聽過有關航班飛行時遇上亂流的新聞，新加坡航空及卡塔爾航空航班在飛行時遇上亂流，當中新加坡航空事件更造成一死，多人受傷。天氣變幻莫測，大家在坐飛機時都一定要繫好安全帶，保障自己的安全。今次和大家一齊看看全球最多亂流飛行路線！

 

　　亂流預測網站Turbli曾發布了2023年的全球最多亂流飛行路線，當中分析了15萬條航線，排名中有全球最多亂流飛行路線、各洲最多亂流飛行路線，連最多亂流的短程、中程及長途航線都有，今次會為跟大家講講全球最多亂流飛行路線，再Pick一些重點，想知完整版可以在文章最後按進排名連結！

 

(圖片來源：Unsplash@John Salvino)

　　亂流會以湍流等級，分為為輕度 (0-20)、中度 (20-40)、嚴重 (40-80) 和極端 (80-100)。

 

全球最多亂流飛行路線Top10及平均湍流等級

 

第1名.聖地牙哥 (SCL) - 聖克魯斯 (VVI) ：17.568

第2名.阿拉木圖 (ALA) - 比斯凱克(FRU)：17.457

第3名.蘭州 (LHW) - 成都 (CTU)：16.75

第4名.新特麗亞 (NGO) - 仙台 (SDJ)：16.579

第5名.米蘭 (MXP) - 日內瓦 (GVA)：16.398

第6名.蘭州 (LHW) - 咸陽 (XIY)：16.337

第7名.大阪 (KIX) - 仙台 (SDJ)：16.307

第8名.咸陽 (XIY) - 成都 (CTU)：16.2516.25

第9名. 咸陽 (XIY) - 重慶 (CKG)：16.041

第10名.米蘭 (MXP) - 蘇黎世 (ZRH)：16.016

 

　　可以看到在全球最多亂流飛行路線Top10，亞洲已佔7條線，大家熟悉的城市，好像是名古屋、仙台、大阪、咸陽、重慶都有份，不過以國內路線為主！

 

(圖片來源：Unsplash@Philip Myrtorp)

 

　　如果分為長途機、短途機的話，長途機最多亂流飛行路線首三名是東京(NRT)去加德滿都 (KTM)、東京 (HND) 去新德里 (DEL) 及東京 (NRT) 去達卡 (DAC)；中途機最多亂流飛行路線首三名是聖地牙哥 (SCL)去聖克魯斯 (VVI)、青島 (TAO) 去加德滿都 (KTM)、加德滿都 (KTM)去成都 (TFU)；短途機最多亂流飛行路線首三名是阿拉木圖 (ALA)去比斯凱克 (FRU)、蘭州 (LHW)去成都 (CTU) 、新特麗亞 (NGO) 去仙台 (SDJ)。

 

完整排名及路線

 

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