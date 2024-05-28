歐洲流行「周三Gap Day」！英國研究4天工作周員工倦怠感下降！星期三放假 + 兩段式工作營造「小周末」！如何安排工作、Deadline、活動自製Gap Day？

各位打工仔，在一星期5日工作中，哪一天感到最疲倦、最不想上班？編輯就覺得星期一、三是最難捱，因為周末假期仍遙不可及！歐洲近年流行「周三Gap Day」的工作模式，部分公司或企業會選擇在周三休假或減輕當日工作量，希望為員工減低上班的痛苦，同時提升工作效率！大家是不是很羨慕？即刻睇睇歐美國家如何實行「周三Gap Day」！

英國實驗4天工作人工不減！71％員工倦怠感減低！

近年不同國家及地區都提倡4天工作周，打工仔當然舉手贊成，但老闆們可能會擔心公司整體工作效率會變慢。英國曾有研究進行大型周休三日（每周休假3天）實驗。從2022年6月起，有61家公司、大約2,900名員工，實施連續半年的周休三日制度。人工一元不減，但生產目標也要完全達成。結果有高達9成的員工想繼續4天工作周，55％認為自己的工作能力增強，71％對上班的倦怠感下降！看來每周工作4天不但能夠照樣完成工作目標，還能讓員工減少對上班的厭倦程度，那麼除了周末外，選擇何時休假才是最合適？

（圖片來源：《我要準時下班》劇照）

「Gap Day」衍生自「Gap Year」！為何選擇周三休息？

每星期工作4天是很多打工仔夢寐以求的工作模式，而歐洲現時很多公司實行「周三Gap Day」，意思是在星期三休假，營造「小周末」的感覺，一來可以在星期二期待一下星期三的來臨，二來在星期四對星期五Happy Friday的期待感大大增加，猶如大學生常說的「Gap Year」，休息足夠再出發！即使投身社會難以毅然拋低工作一年四處遊歷，亦可以在一周中找中間的星期三喘息，在工作上尋找「Gap Day」！

不過休假同時，工作量並沒有減少，這時候首先要作好工作規劃，大家可以奉行「二段式工作」，按自己的需要及習慣將一周的工作量一分為二。例如在星期一及二專注做好策劃等需要花時間思考的工序，然後周三歇一歇息，在星期四及五重回崗位時就將工作「埋尾」，只作最後的整合，好好迎接周末的到來！

（圖片來源：Envato）

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