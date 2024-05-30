颱風消息 | 天文台：發出一號戒備信號！1號風球掛到幾時？下星期只有這天有機會放晴？即睇未來九日天氣

天文台在今日(30日)下午5時40分發出一號戒備信號，星期六、日又下雨？打工仔每天都十分關心天氣，想知返工會不會下雨，放假又會不會晴天。這幾天較涼，而今日開始有點下雨，所以又是看看未來幾日天氣的時間，即睇未來九日氣溫！

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今日(30日)天氣開始多雲及下雨，天文台指，明日驟雨增多及有幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度，所以明日(31日)記得一定要帶雨遮。根據天文台，位於南海中北部的廣闊低壓區在過去數小時繼續增強，所以天文台在今日(30日)下午5時40分發出一號戒備信號，預測一號戒備信號會至少維持至明早6時。

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天文台預料該熱帶低氣壓會在明日日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，並有可能稍為增強會視乎其強度變化及本地的風力情況，在明日日間評估是否需要改發三號強風信號。而未來一兩日廣東西部沿岸至珠江口一帶會有狂風驟雨及雷暴，風勢較大。

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圖片來源：天文台

香港九天天氣預報：

● 5月31日（五）：多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大。溫度26至29 °C、相對濕度80-95%

● 6月1日（六）：多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。溫度26至29 °C、相對濕度80-95%

● 6月2日（日）：大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。溫度26至30 °C、相對濕度75-95%

● 6月3日（一）：大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。溫度25至28 °C、相對濕度70-90%

● 6月4日（二）：大致多雲，有一兩陣驟雨。部分時間天色明朗。溫度25至29 °C、相對濕度70-90%

● 6月5日（三）：大致多雲，有幾陣驟雨。溫度25至28 °C、相對濕度75-90%

● 6月6日（四）：大致多雲，有幾陣驟雨。溫度25至28 °C、相對濕度75-95%

● 6月7日（五）：大致多雲，有幾陣驟雨。溫度25至28 °C、相對濕度75-95%

● 6月8日（六）：大致多雲，有一兩陣驟雨。溫度26至29 °C、相對濕度75-90%

看到香港九天天氣預報，都會知道未來9日都會有機會下雨，西南氣流會在星期日為沿岸地區帶來驟雨；預料一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸，只有星期二部分時間天色明朗。而溫度方面，未來9日會在25度以上

圖片來源：天文台

圖片來源：天文台

而值得留意的是6月8日，大約是26至29°C，氣溫相對較高，即睇各區天氣預測：

● 打鼓嶺：24-31°C

● 上水：25-31°C

● 大埔：25-29°C

● 沙田：25-30°C

● 西貢：25-29°C

● 將軍澳：24-29°C

● 橫瀾島：25-28°C

● 黃竹坑：25-29°C

● 尖沙咀：25-29°C

● 青衣：25-30°C

● 石崗：24-31°C

● 流浮山： 24-31°C

● 屯門：25-30°C

● 坪洲：25-30°C

● 長洲：24-28°C

● 赤鱲角：26-31°C

(圖片來源：天文台)