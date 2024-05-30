Dream Job | 2024全球十大夢想工作排行榜！首兩位都是高空工作？一種網絡行業打入Top 5受追捧！內地、香港、台灣人嚮往職業大不同！即睇排名有無你份工

大家對上一次幻想自己的夢想職業是何時？現在的工作又是否符合你兒時所想？求職網Jobseeker列出2024年全球十大夢想工作，更有不同地區最理想職業，上榜工種十分多元化，快點看看你夢想工作有無上榜，又或現時的工作是不是大家夢寐以求的職業？

首兩位與旅遊業有關！

小時候必定有寫過「我的志願」，大家還記得當時寫過甚麼職業嗎？Jobseeker的2024年全球十大夢想工作，發現全球最多人希望在高空飛翔成為自己的全職工作，飛行員及空服員分別位列首位與第2位！

每月平均約有50,000次對「飛行員」這一關鍵字的搜尋，飛行員的職業生涯伴隨住旅行的機會，但正式駕駛飛機前需要經過嚴格訓練。開展全職工作後，機師的收入十分可觀，原來英國飛行員的平均薪資為42,000英鎊（約42萬港元）！

（圖片來源：Envato）

假如覺得機師要負起過百名乘客生命安危太大責任，但又享受在高空上工作的感覺，不少人都考慮空中服務員為理想職業！當空服員可以脫離典型辦公室工作，在機上提供優質服務給乘客，又可以四圍飛，適合各位怕悶的旅遊達人！

（圖片來源：Envato）

（圖片來源：Jobseeker）

新興網絡行業都上榜！

醫生、老師、律師等專業人士職業上榜毫不意外，以往父母或多或少都會教導我們要找份「朝九晚六」又或者高薪穩定的工作，但在不同年代，大家的夢想工作會隨潮流改變，現時的年輕人也未必追求安逸上班。現在打開社交平台，不少KOL、網絡紅人都會自己拍片、影相，以賣廣告及出席品牌活動等維持生計，有時累積收入亦不錯，使網絡紅人成為全球夢想工作第5位！KOL擁有創作自由、多樣化的生活模式，基本上每日的時間運用都由自己話事，用心經營更有機會坐擁不少粉絲，隨之而來就是可觀的收入。雖然每月的收入浮動，但也成為全球受歡迎的夢想職業之一！

（圖片來源：Envato）

中國內地最多人對新聞業有興趣！香港、台灣意向不同？

除了以全球角度宏觀分析夢想職業外，每個地區的人夢想都各有不同！中國內地的人最嚮往的職業是從事新聞！而香港這個小小彈丸之地就與全球意向普遍一致，都是飛行員，至於在台灣，擔任老師春風化雨是不少人的夢想。

（圖片來源：Jobseeker）

2024年全球十大夢想工作

1. 飛行員

2. 空服員

3. 模特兒

4. 心理學家

5. 網絡紅人

6. 醫生

7. 老師

8. 律師

9. 消防員

10. 企業家