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03/06/2024

MTR港鐵車費6.30起加價！邊條熱門路線加幅最多？港鐵推7月搭十送一！都會票、全月通限時$50折扣！價惠價仲平過未加價之前？

#打工仔 #搭十送一 #著數 #Pantry熱話 #著數優惠 #Jetso #全日通 #加價 #全月通 #港鐵 #MTR #都會票
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Text: Kennis Wong

　　不少打工仔返工必搭的交通工具港鐵即將加價了！港鐵整體票價加幅達3.09%，而最新車費將於6月30日生效。當大家聽到加價公告叫苦連天之際，港鐵同時宣布將推出「搭十送一」優惠，以及「全月通」和「都會票」$50折扣優惠！即睇最新車資及優惠詳情！

 

港鐵車費6.30起調整！整體加價3.09%

 

　　6月30日起，港鐵的新車費就會生效，以「九龍塘–紅磡」、「荃灣–荔枝角」、「觀塘–尖沙咀」、「屯門–美孚」及「東涌–香港」5條主要路線為例，加價$0.1至$0.7不等，當中「東涌–香港」最貴，6月30日開始就要付$24.3！

 

票價調整例子

 

1. 九龍塘–紅磡

調整前票價：$3.9

新票價：$4.0

 

2. 荃灣–荔枝角

調整前票價：$7.2

新票價：$7.4

 

3. 觀塘–尖沙咀

調整前票價：$8.9

新票價：$9.2

 

4. 屯門–美孚

調整前票價：$16.3

新票價：$16.8

 

5. 東涌–香港

調整前票價：$23.6

新票價：$24.3

 

（圖片來源：MTR Facebook）

 

買7至9月「都會票」、「全月通」將獲$50折扣、7月起「搭十送一」！

 

　　不止日常車票會加價，特別票務，如「都會票」、「全月通」及「屯門–南昌全日通」都會一齊加，「都會票」及「屯門–南昌全日通」6月30日同日加價，而「全月通」的新售價將於7月起生效。

 

（圖片來源：Envato）

 

　　不過買「都會票」、「全月通」的折扣亦即將推出，大家購買7月份至9月份的的五款「全月通」，又或者在6月30日至9月30日購買「都會票」，將限時減價$50，比加價前還要平！一班每日搭港鐵上下班的打工仔可以考慮趁機購買這些特別車票，乘車更划算！即睇最新票務價格及折後價錢，盤算一下是否抵買！

 

「都會票」、「全月通」及「屯門–南昌全日通」售價

 

1. 都會票（6月30日加價）

原價：$445

新售價：$460

6月30日至9月30日優惠價：$410

 

2. 屯門–南昌全日通（6月30日加價）

原價：$29

新售價：$30

 

（圖片來源：MTR）

 

【全月通】（新售價於7月起生效）

 

1. 上水／烏溪沙–尖東

原價：$495

新售價：$510

7至9月份優惠價：$460

 

2. 屯門–南昌 原價：$525

新售價：$545

7至9月份優惠價：$495

 

3. 屯門–紅磡

原價：$615

新售價：$635

7至9月份優惠價：$585

 

4. 東涌–南昌

原價：$415

新售價：$430

7至9月份優惠價：$380

 

5. 東涌–香港

原價：$650

新售價：$675

7至9月份優惠價：$625

 

　　另外7月起推出一連4星期「搭十送一」優惠，由7月1至28日，只要使用用已連結 MTR Mobile 賬戶的成人八達通，在推廣期內逢星期一至日乘搭本地重鐵網絡（機場快線除外）出閘滿10次，即可獲得一程免費本地單程車程！免費優惠不適用於機場快線、東鐵線來往羅湖及落馬洲站、東鐵線頭等車廂、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。於推廣期內最多可獲得4程免費本地單程車程，使用期限直至2025年1月2日。

 

（圖片來源：Envato）

 

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