天氣預報 | 天文台預告今明局部地區或會狂風雷暴！端午節放假晴天定落雨？端午最高氣溫達32°C！即睇未來9日天氣預測

最近天氣變化真的很大，不時轉涼、轉熱，又下大雨。打工仔最怕就是天氣不穩著錯衫，最後生病。另外，快到端午節，相信大家都想知放假會不會下雨，一齊看看天文台的天氣預報，即睇未來九日氣溫！

延伸閱讀：



香港水浸地區至又落大雨！渠務署公布4大水浸黑點！最嚴重是這地方！即睇全港約220個容易因阻塞而水浸地點：元朗30+地方上榜

最近天氣變化真的很大，不時轉涼、轉熱，又下大雨。天文台公布了今日(4日)的天氣，指一道低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴。此外，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。所以今日會(4日)大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大及有狂風雷暴。

圖片來源：Unsplash@ Manson Yim

不過。天文台指出，這股偏東氣流在本周後期逐漸被一股偏南氣流取代；一道低壓槽會在未來數日為華南沿岸及南海北部帶來雷雨。預料受偏南氣流影響，下周初廣東天氣炎熱，天色較為明朗，亦有幾陣驟雨。換句話說，6月10日端午節星期一是有機會好天的！

香港九天天氣預報(圖片來源：天文台)

未來九天氣溫(圖片來源：天文台)

香港九天天氣預報：





6月5日 (三)：大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。氣溫24至27 °C；相對濕度80-95%

6月6日 (四)：大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫25至28 °C；相對濕度80-95%

6月7日 (五)：大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫26至29 °C；相對濕度80-95%

6月8日 (六)：大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫26至30 °C ；相對濕度75-95%

6月9日 (日)：大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣溫27至31 °C；相對濕度70-90%

6月10日 (一)：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱。氣溫27至32 °C；相對濕度70-90%

6月11日 (二)：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫27至31 °C；相對濕度70-90%

6月12日 (三)：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫27至31 °C；相對濕度75-95%

6月13日 (四)：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫27至31 °C；相對濕度75-95%

可以看到天文台的天氣預測，6月5日 (三)初時局部地區有雷暴；而4日至8日都是大致多雲，有幾陣驟雨。直至6月9日 (日)日間短暫時間有陽光，而6月10日 (一)端午節當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱。

圖片來源：Unsplash@Todd Diemer

相對濕度(圖片來源：天文台)

而值得留意的是端午節當日的溫度，因為這是未來九日中最熱的，大約是27至32°C，大家如果要進行戶外活動，一定要補充水份！即睇端午節各區天氣預測：

打鼓嶺：26-32°C

上水：26-32°C

大埔：26-31°C

沙田：27-31°C

西貢：27-31°C

將軍澳：26-31°C

橫瀾島：27-30°C

黃竹坑：27-30°C

尖沙咀：27-31°C

青衣：26-31°C

石崗：26-32°C

流浮山： 26-32°C

屯門：27-31°C

坪洲：27-31°C

長洲：26-30°C

赤鱲角：27-32°C

6月10日分區氣溫(圖片來源：天文台)

圖片來源：Unsplash @Joel Fulgencio