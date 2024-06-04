  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/06/2024

天氣預報 | 天文台預告今明局部地區或會狂風雷暴！端午節放假晴天定落雨？端午最高氣溫達32°C！即睇未來9日天氣預測

#香港 #Pantry熱話 #氣溫 #天氣預測 #天文台 #香港天氣 #天氣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　最近天氣變化真的很大，不時轉涼、轉熱，又下大雨。打工仔最怕就是天氣不穩著錯衫，最後生病。另外，快到端午節，相信大家都想知放假會不會下雨，一齊看看天文台的天氣預報，即睇未來九日氣溫！

 

延伸閱讀：

香港水浸地區至又落大雨！渠務署公布4大水浸黑點！最嚴重是這地方！即睇全港約220個容易因阻塞而水浸地點：元朗30+地方上榜

 

　　最近天氣變化真的很大，不時轉涼、轉熱，又下大雨。天文台公布了今日(4日)的天氣，指一道低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴。此外，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。所以今日會(4日)大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大及有狂風雷暴。

 

圖片來源：Unsplash@ Manson Yim

 

　　不過。天文台指出，這股偏東氣流在本周後期逐漸被一股偏南氣流取代；一道低壓槽會在未來數日為華南沿岸及南海北部帶來雷雨。預料受偏南氣流影響，下周初廣東天氣炎熱，天色較為明朗，亦有幾陣驟雨。換句話說，6月10日端午節星期一是有機會好天的！

 

香港九天天氣預報(圖片來源：天文台)

未來九天氣溫(圖片來源：天文台)

 

 

香港九天天氣預報：

  •     6月5日 (三)：大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。氣溫24至27 °C；相對濕度80-95%
  •     6月6日 (四)：大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫25至28 °C；相對濕度80-95%
  •     6月7日 (五)：大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫26至29 °C；相對濕度80-95%
  •     6月8日 (六)：大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫26至30 °C ；相對濕度75-95%
  •     6月9日 (日)：大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣溫27至31 °C；相對濕度70-90%
  •     6月10日 (一)：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱。氣溫27至32 °C；相對濕度70-90%
  •     6月11日 (二)：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫27至31 °C；相對濕度70-90%
  •     6月12日 (三)：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫27至31 °C；相對濕度75-95%
  •     6月13日 (四)：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫27至31 °C；相對濕度75-95%

 

　　可以看到天文台的天氣預測，6月5日 (三)初時局部地區有雷暴；而4日至8日都是大致多雲，有幾陣驟雨。直至6月9日 (日)日間短暫時間有陽光，而6月10日 (一)端午節當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱。

 

圖片來源：Unsplash@Todd Diemer

 

相對濕度(圖片來源：天文台)

 

 

　　而值得留意的是端午節當日的溫度，因為這是未來九日中最熱的，大約是27至32°C，大家如果要進行戶外活動，一定要補充水份！即睇端午節各區天氣預測：

  •    打鼓嶺：26-32°C
  •    上水：26-32°C
  •    大埔：26-31°C
  •    沙田：27-31°C
  •    西貢：27-31°C
  •    將軍澳：26-31°C
  •    橫瀾島：27-30°C
  •    黃竹坑：27-30°C
  •    尖沙咀：27-31°C
  •    青衣：26-31°C
  •    石崗：26-32°C
  •    流浮山： 26-32°C
  •    屯門：27-31°C
  •    坪洲：27-31°C
  •    長洲：26-30°C
  •    赤鱲角：27-32°C

 

6月10日分區氣溫(圖片來源：天文台)

 

 

圖片來源：Unsplash @Joel Fulgencio

【你點睇】本港水費近30年不變，水務署表示有需要調整，以改善經營狀況，你認為加水費可否接受？► 立即投票

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#香港 #Pantry熱話 #氣溫 #天氣預測 #天文台 #香港天氣 #天氣
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中美將會拼金融

05/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk