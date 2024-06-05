端午節2024 | 端午節7大禁忌：不宜去醫院探病？送糉子要注意一件事！教你端午節開運法：海鹽洗手提升運勢！提升財運要咁樣飲水？

下星期就是端午節，大家又知不知道端午節有哪些禁忌？近日，台灣的清水孟國際塔羅小孟老師在其社交平台分享了端午節禁忌及開運法，有與趣的話可以看看！不過記得，這些都是民俗信仰，請勿盡信！

快到端午節，大家當日放假安排了甚麼節目？早前台灣的清水孟國際塔羅小孟老師在其社交平台「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享了7大端午節禁忌，及6種開運大法，信不信由你！

圖片來源：Unsplash @ Joshua J. Cotten

端午節禁忌│1. 醫院探病

小孟老師指，農曆五月也被稱為「五毒月」，因為節氣交替所以有「九毒日」的說法。所以除非生病，否則不要去醫院探病、殯儀館這些潮濕地方。記得要勤洗手，小心傳染病。

端午節禁忌│2. 生小孩要改日期

原來民間曾有指在端午出生會不利其父母，所以要改日期。這樣你又信不信呢？

端午節禁忌│3. 去森林與山上

農曆五月是五毒月，因為天氣變化，會令空氣悶熱、雨量增多。這樣令樹林山上出現很多蟲蛇鼠蟻出現，所以去這些地方就要小心被咬傷。

端午節禁忌│4.不要殺生、行房

原來端午節要？原來農曆五月是要禁慾，因為端午為五毒月，所以大家體內最好氣血要足，不要消耗元神，否則會易被邪氣入侵，所以最好就不要殺生、不要行房！

＊非精密科學，內容只供參考。

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